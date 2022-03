La enfermedad que padece Jada Pinkett-Smith, sobre la que bromeó Chris Rock y que ha provocado que Will Smith le pegue

Sin duda alguna, Will Smith se ha convertido en el protagonista de la 94º edición de los premios Oscar, no por haber sido galardonado como mejor actor por la película 'El método Williams', sino por el bofetón que le propinó al humorista Chris Rock.

El comediante había salido al escenario para presentar el Oscar al mejor documental, momento que aprovechó para hacer una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, la mujer de Will Smith, a causa de una enfermedad. Rock la comparó con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Esto cabreó profundamente al actor, que no dudo en salir al escenario, pegarle un bofetón y gritar enfurecido mientras regresaba a su asiento: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

¿Qué enfermedad tiene la mujer de Will Smith?

El pasado 28 de diciembre Jada Pinkett-Smith anunció públicamente en sus redes sociales que había decidido raparse la cabeza por los problemas de alopecia que sufre, del que ya habló en 2018. Además, explicó que intentaría llevar la enfermedad de la mejor manera posible: "Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡y punto!".

Asimismo, la mujer de Will Smith sostenía en el vídeo que había decidido comunicarlo para que nadie pensase que había sometido a una cirugía del cerebro: "He pensado en compartirlo para que no me hagan preguntas".

¿Qué es la alopecia y cuáles son sus causas?

La alopecia es una enfermedad que provoca pérdida del pelo (en muchas ocasiones en parches y de manera desigual por la cabeza) y según explican en la Clínica Universidad de Navarra, hay dos factores que causan la alopecia tanto en hombres como en mujeres: el genético y el hormonal.

El factor hormonal "depende fundamentalmente de las hormonas masculinas o andrógenos que actúan sobre los folículos pilosos predispuestos genéticamente a la afección, provocando su miniaturización progresiva hasta ocasionar su atrofia completa y fibrosis", exponen.

Sin embargo, las causas de la alopecia no están bien definidas, ya que puede ser por estrés o por un trasfondo autoinmune.

Por otro lado, en Hospital Capilar alegan que "la alopecia androgenética en mujeres afecta a un 15% de las mujeres antes de que llegue la menopausia. En un 40% esto ocurre una vez pasada esta época".

Alopecia entre mujeres afroamericanas

Además, Amy McMichael, MD, catedrática y presidenta interina de dermatología en el Wake Forest Baptist Medical Center alegó que la alopecia es más común entre mujeres afroamericanas y suele darse en la frente, sienes y parte posterior del cuero cabelludo. También apuntó que uno de los motivos puede ser trenzar el pelo con demasiada fuerza.

¿Cómo se diagnostica y trata la alopecia?

Para diagnosticar el tipo de alopecia, es necesario realizar una analítica y, en algunos casos, una biopsia del cuero cabelludo para llevar a cabo estudio histopatológico.

Algunos de los tratamientos para esta pérdida de cabello son con corticoides, inmunoterapia o algunos medicamentos como el acetato de ciproterona, aunque depende del diagnóstico médico.