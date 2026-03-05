Voces importantes del movimiento MAGA se rebelan contra la intervención de Trump en Irán

La intervención militar de Estados Unidos en Irán ha comenzado a generar grietas en el núcleo más fiel del presidente Donald Trump. Voces influyentes del movimiento MAGA (Make America Great Again), que constituyen la base más movilizada del mandatario, han expresado públicamente sus dudas sobre la decisión de involucrarse en una nueva escalada en Oriente Medio.

La inquietud se ha hecho visible en los últimos días a través de figuras mediáticas con fuerte ascendencia en el electorado conservador. Entre ellas destacan la periodista Megyn Kelly y los analistas políticos Tucker Carlson y Matt Walsh, todos ellos habituales referentes del entorno ultraconservador estadounidense.

Kelly, expresentadora de Fox News, manifestó el lunes que tenía "serias dudas" sobre el ataque lanzado contra Irán por parte de Estados Unidos en coordinación con Israel. Sus declaraciones marcaron un punto de inflexión en un sector del trumpismo que hasta ahora había respaldado sin fisuras las decisiones del presidente en política exterior.

Las críticas se intensificaron tras la comparecencia en el Capitolio del secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que Washington sabía de antemano que Israel llevaría a cabo una acción contra Irán y que esa operación precipitaría un ataque contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

El factor israelí

Las palabras de Rubio han alimentado una percepción ya latente en sectores ultraconservadores: que la Administración Trump estaría cediendo en exceso a los intereses de Israel. En esta ocasión, la sospecha va más allá y apunta directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como impulsor real de la decisión que desembocó en el enfrentamiento con Teherán.

En su podcast, Carlson afirmó que "es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó". Una declaración que refleja el malestar creciente entre quienes consideran que la Casa Blanca ha comprometido al país en un conflicto que no responde directamente a los intereses nacionales estadounidenses.

En la misma línea, Walsh escribió en redes sociales que Rubio estaba admitiendo "sin rodeos" que Estados Unidos se encuentra en guerra con Irán porque Israel lo obligó. A su juicio, se trata de "lo peor que podría haber dicho", al reforzar la idea de una pérdida de autonomía estratégica.

Promesas de campaña en entredicho

La controversia resulta especialmente delicada para Trump porque contradice uno de los ejes centrales de su campaña electoral de 2024. El presidente regresó a la Casa Blanca prometiendo evitar nuevas guerras en el extranjero y priorizar una agenda centrada en los problemas internos bajo el lema 'Estados Unidos primero'.

Durante mítines y entrevistas, Trump aseguró que no enviaría a "hijos e hijas" estadounidenses a luchar en conflictos lejanos y desconocidos para la mayoría de la población. Esa retórica fue clave para movilizar a un electorado cansado de intervenciones prolongadas en Irak y Afganistán.

Ahora, el temor a que la ofensiva contra Irán derive en una implicación militar más amplia ha reavivado el fantasma de las "guerras eternas", una expresión habitual en el discurso trumpista para criticar las políticas exteriores de anteriores administraciones.

El malestar no se limita al ámbito mediático. En el Congreso, el legislador republicano por Tennessee Tim Burchett advirtió que los votantes MAGA deberían mostrarse preocupados ante la posibilidad de que la intervención en Irán se transforme en otro conflicto prolongado. "Sigan preocupados. Estén alerta. Manténgannos alerta y honestos en este asunto", declaró ante la prensa.

Las elecciones de mitad de mandato

Estas tensiones aparecen en un momento políticamente sensible. El próximo mes de noviembre se celebran elecciones legislativas de medio mandato y los republicanos se juegan mantener su ajustada mayoría en el Congreso. Una fractura en la base más movilizada del trumpismo podría tener consecuencias electorales significativas si el conflicto se prolonga o aumenta el número de bajas estadounidenses.

Por ahora, la Casa Blanca no ha dado señales de repliegue. Sin embargo, el debate abierto en el seno del movimiento MAGA evidencia que la intervención en Irán no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino también un alto coste político interno para un presidente que construyó su retorno al poder prometiendo lo contrario.