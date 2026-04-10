El vídeo que muestra el mapa del tráfico en tiempo real en el estrecho de Ormuz

La guerra de Irán se encuentra en un alto el fuego tenso, porque aunque Estados Unidos ha anunciado el cese de los ataques durante dos semanas, en el plan de paz de 10 puntos no se incluye Líbano, país que Israel ha continuado bombardeando. A pesar de los intentos de incluir a este país en las negociaciones, por el momento no hay acuerdo.

Una de las preguntas más repetidas ahora que el conflicto ha entrado en pausa es qué pasa con el Estrecho de Ormuz, que ha estado bloqueado desde el inicio de las hostilidades y por donde antes de la guerra circulaba el 20% del comercio marítimo mundial.

El plan de paz de diez puntos incluye el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, tras los ataques de Israel contra el Líbano, Irán lo ha cerrado. De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha compartido un mapa con rutas alternativas para que los buques eviten el paso por Ormuz.

Dos rutas alternativas para pasar por Ormuz

"Ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque", la agencia Tasnim ha advertido que los buques que vayan por el estrecho tendrán que coordinarse con la Guardia Revolucionaria y, hasta que se reduzca el peligro, utilizar "rutas alternativas". Según informaciones de medios persas, habrá dos rutas, una de entrada y otra de salida.

La de entrada irá desde el mar de Omán hacia la isla de Larak y de ahí saldrá al golfo Pérsico, mientras que la de salida realizará el camino inverso, según un mapa que Tasnim ha compartido en Telegram.

¿Puede Irán cobrar un peaje a los barcos?

Tal y como puede verse en un vídeo difundido por Reuters que muestra el tránsito de barcos por Ormuz, hay un atasco de buques. Antes de la guerra transitaban entre 120-140 barcos al día, mientras que el miércoles, un día después del alto el fuego, solo pasaron cinco, según la empresa de análisis marítimo Kpler.

Las dudas acerca del futuro de Ormuz están en aumento, y más si se tiene en cuenta la amenaza de Irán de cobrar un peaje a los barcos y someterlos a inspecciones, según dijo el portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, Hamid Hosseini, al 'Financial Times'. Unas tasas que, supuestamente, se pagarían en criptomonedas o yuanes chinos.

Trump y Starmer coinciden en la necesidad de adoptar un "plan práctico" para la reapertura

La Comisión Europea (CE) considera que cobrar cualquier tipo de peaje es ilegal, porque no garantizaría el derecho a la libre navegación, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lamentado que Irán está haciendo "un trabajo muy deficiente" en relación a la gestión del estrecho y que no es lo que habían acordado.

Además, ha advertido a los iraníes para que dejen de cobrar "de inmediato" esas tasas, si es que lo están haciendo. "¡Más les vale que no!", ha escrito en su red social Truth Social. Además, ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, para acordar un "plan práctico" que permita restablecer el tráfico marítimo.