El vídeo del Pentágono que muestra la destrucción de objetivos en Irán

La guerra en Irán sigue su curso en el cuarto día de conflicto. La Media Luna Roja iraní ha elevado a 787 la cifra de muertos desde que comenzara el ataque de EEUU e Israel sobre el país, con una ofensiva que no cesa y que se puede prolongar por "varias semanas", según ha dicho el propio Donald Trump.

En las últimas horas, un vídeo del Pentágono muestra la fuerza con el que se abre paso EEUU en el país iraní. En las imágenes se puede ver cómo las fuerzas norteamericanas atacan por aire a un camión y también cómo se produce un bombardeo a estructuras de Irán.

Los "golpes más duros" para Irán "aún están por llegar"

Desde Estados Unidos aseguran que a Irán aún le pueden llegar los "golpes más duros". En palabras del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, los ataques que prepara Washington serán "aún más severos".

La operación Furia Épica, bautizada así por la administración estadounidense, seguirá su curso mientras queden "objetivos" en pie. "Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzar los objetivos", explicó Rubio, que considera que el mundo será "un lugar más seguro" al terminar la operación.

En este sentido, afirma que la prioridad de EEUU es "negar a Irán la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar" a la población: "Sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos".

El Pentágono justifica el ataque

El secretario de Defensa norteamercano, Pete Hegseth, va en la misma línea que Marco Rubio y asegura que el ataque a Irán responde a la falta de voluntad negociadora de Teherán, insistiendo en que las autoridades de la República Islámica ganaban tiempo en los contactos con Washington mientras mantenía sus ambiciones nucleares.

Así, el jefe del Pentágono insiste en que la Administración de Trump hizo "todo lo posible por una diplomacia real" y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner "intentaron una y otra y otra vez, con esfuerzos sinceros alcanzar la paz" pero en frente Irán "no estaba negociando" sino "ganando tiempo".

"El régimen anterior tuvo todas las oportunidades de llegar a un acuerdo pacífico y sensato. Pero Teherán no estaba negociando. Estaba ganando tiempo y compraba tiempo para reabastecer sus arsenales de misiles y reactivar sus ambiciones nucleares", argumenta en la primera aparición pública del Pentágono desde el ataque lanzado contra Irán.