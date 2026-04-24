El vídeo de Javier Milei cantando 'Libre' de Nino Bravo en Israel recibe críticas

El presidente argentino, Javier Milei, ha realizado una visita oficial a Israel, su tercera vista en dos años de mandato. Pero, durante su estancia en el país, uno de los momentos más comentados en redes sociales ha sido en el acto del Día de la Independencia de Israel, ya que Milei se unió a dos cantantes en un escenario para interpretar la canción 'Libre' de Nino Bravo. Una situación que ha generado numerosas reacciones de los usuarios.

El episodio ha provocado una oleada de críticas al presidente por parte de usuarios argentinos. Algunos mostrando un sentimiento de disconformidad, cuestionando su respaldo en las urnas; otros calificando a Milei como "bufón" o "payaso" y, muchos otros, poniendo en duda las dotes musicales del presidente.

Una visita con varias paradas 'turísticas'

La primera parada de Javier Milei ha sido en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, el lugar más sagrado para la religión judía. Religión a la que el mandatario argentino está en proceso de conversión.

En esta visita también se ha reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y con el presidente, Isaac Herzog, además de acudir a los ya comentados actos del Día de la Independencia de Israel. Tras ser distinguido con la medalla presidencial del honor de Israel, Milei aprovechó una de sus intervenciones para arremeter contra sus blancos recurrentes: la prensa y la izquierda.