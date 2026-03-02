El vídeo del derribo por error de un avión de combate de EEUU por 'fuego amigo' de Kuwait

Un vídeo grabado en Kuwait muestra el momento en que uno de los cazas estadounidenses F-15E Strike Eagle cae en picado antes de que su piloto se eyecte y descienda en paracaídas. Las imágenes, verificadas por Reuters en la zona de Al Jahra, muestran un incidente que el propio Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha calificado como un caso de fuego amigo.

Según el comunicado oficial, tres aviones F-15E fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes durante una misión de combate en la noche del domingo, a las 23.03 hora de la Costa Este de EEUU. El suceso se produjo en el tercer día de ofensiva tras el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán en la operación denominada 'Furia épica'.

CENTCOM explicó que, en medio de un escenario de combate activo que incluía ataques con misiles balísticos, drones y aeronaves iraníes, los sistemas de defensa de Kuwait confundieron a los cazas estadounidenses con una amenaza. Los seis tripulantes lograron eyectarse y fueron recuperados con vida. Todos se encuentran en condición estable.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine, confirmó la pérdida de los tres F-15E en una comparecencia en el Pentágono. "Estoy agradecido por la seguridad de las tripulaciones y sabemos que no fue consecuencia de fuego enemigo", afirmó, evitando ofrecer más detalles al estar abierta una investigación.

Por su parte, Irán aseguró a través de sus medios estatales, citando a la Guardia Revolucionaria, que sus fuerzas habían alcanzado un avión estadounidense que se estrelló en Kuwait, una versión que contradice la explicación oficial estadounidense.

Kuwait ha reconocido el incidente y ha anunciado la apertura de una investigación. Horas antes de conocerse la pérdida de los aparatos, el Gobierno kuwaití había condenado los "ataques indiscriminados e imprudentes con misiles y drones contra territorios soberanos de la región", en alusión a la ofensiva iraní.

El F-15E Strike Eagle es un caza bimotor de cuarta generación, diseñado para misiones aire-aire y aire-tierra. Introducido en los años setenta, ha sido una pieza clave en la superioridad aérea estadounidense durante décadas.