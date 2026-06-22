El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana las elecciones en Colombia por un estrecho margen

Colombia ha amanecido con un nuevo presidente electo tras una de las elecciones más ajustadas de los últimos años. El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella se ha impuesto en la segunda vuelta de las presidenciales al aspirante oficialista Iván Cepeda por apenas un punto porcentual, una diferencia que mantiene la incertidumbre política mientras continúa el escrutinio definitivo.

Con el 99,99% de las mesas informadas, De la Espriella ha obtenido el 49,66% de los votos, frente al 48,70% logrado por Cepeda. En términos absolutos, el candidato del movimiento Defensores de la Patria ha recibido 12.959.542 apoyos, mientras que el representante de la izquierda y heredero político del presidente saliente, Gustavo Petro, ha sumado 12.708.712 sufragios. La diferencia entre ambos asciende a 250.830 votos.

La victoria confirma los pronósticos que situaban a De la Espriella como favorito después de haber sido también el candidato más votado en la primera vuelta celebrada el pasado 31 de mayo, cuando obtuvo el 43,74% de los votos frente al 40,9% de Cepeda.

De la Espriella se proclama vencedor

Antes incluso de finalizar el preconteo, Abelardo de la Espriella se autoproclamó presidente electo y celebró el respaldo recibido en las urnas. "Hoy comienza una nueva etapa", afirmó en un mensaje difundido a través de las redes sociales. El dirigente agradeció la confianza de los cerca de trece millones de colombianos que respaldaron su candidatura y la de su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo.

Durante su intervención volvió a recurrir al lema de campaña con el que se ha presentado durante los últimos meses, asegurando que "la patria milagro será una realidad" y comprometiéndose a "reconstruir la patria" para devolverla "al lugar de grandeza que se merece". Además, hizo un llamamiento a reconocer el resultado electoral y a iniciar una nueva etapa política en el país.

Cepeda recurre más de 30.000 mesas electorales

La respuesta del candidato socialista ha sido mucho más cauta. Iván Cepeda ha reconocido la existencia de un primer resultado favorable a su rival, pero ha insistido en que se trata de un dato preliminar que todavía no tiene carácter oficial ni vinculante.

Por ello, ha anunciado la impugnación de más de 30.000 mesas electorales y ha pedido esperar al escrutinio definitivo antes de dar por cerrada la contienda. La misma posición ha mantenido el presidente saliente, Gustavo Petro, que ha recordado que el resultado final será el que determine oficialmente quién ocupará la Presidencia de Colombia durante los próximos años.

Reacciones políticas

Las primeras reacciones no han tardado en llegar desde distintos sectores del espectro político colombiano. Uno de los más contundentes ha sido el expresidente Álvaro Uribe, cuya formación había expresado su apoyo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta. Uribe ha celebrado la victoria del candidato ultraderechista y ha asegurado que liderará un Gobierno de "recuperación democrática" para el conjunto de los colombianos.

También el expresidente Juan Manuel Santos ha felicitado al vencedor y le ha deseado éxito en la tarea de gobernar. Santos ha aprovechado para reclamar unidad nacional y ha pedido a todas las fuerzas políticas que trabajen juntas por una Colombia más próspera y en paz. En la misma línea se ha pronunciado Iván Duque, quien ha destacado el trabajo de la Registraduría Nacional y ha defendido la limpieza y transparencia del proceso electoral.

Un país dividido

El estrecho margen de la victoria refleja la fuerte polarización política que atraviesa Colombia. La diferencia de apenas un punto porcentual entre ambos candidatos deja un país prácticamente dividido en dos bloques y anticipa una legislatura marcada por la confrontación política.