La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones en Alemania, esta vez en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha vuelto a ganar unas elecciones en el país, esta vez en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde ha conseguido un 37% de los votos, 20 puntos más que en las anteriores elecciones.

AdF ha calificado de "sensacional resultado" y considera que tienen "claramente mandato para gobernar" y ha manifestado su disposición para "dialogar con todos los partidos", según las palabras de su colíder Tino Chrupalla.

La segunda fuerza en la zona es el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) con un 35,5% de los votos, mientras que la tercera fuerza política, La Izquierda logra un 7,5% de apoyo, 2,4 puntos menos, y que Los Verdes conseguirían un 5,5%, 0,8 puntos menos. La CDU, el partido del canciller Merz obtiene un 5,5%, 7,8 puntos menos, y BSW de nuevo está al límite con un 5%.

En Berlín, La Izquierda se alza con la victoria

También se han celebrado elecciones en Berlín, donde La Izquierda duplica su apoyo con respecto a las elecciones de 2023 al conseguir el 24,5 de los votos y superar a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que hasta ahora gobernaba en coalición con el histórico Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que es quinta fuerza política con un 12%. En tercer lugar estarían AfD (16%) y en cuarto, Los Verdes (15%).

La candidata de La Izquierda, Elif Eralp, ha recordado una de sus principales promesas electorales: una vivienda asequible. "Desde hoy vamos a cambiar Berlín juntos", ha subrayado. Destaca el buen resultado de AfD en Berlín, el mejor de su historia, y que coincide con un aumento de la participación, que era el 58,5% muy por encima del 48,8% de 2023.