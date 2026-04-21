conflicto oriente próximo

Trump pide a Irán que libere a ocho mujeres ante sus negociaciones: "¡No les hagan daño!"

El presidente de EEUU considera que ese "sería un gran comienzo para las negociaciones" entre ambos países

Javier Matiacci

Madrid |

Las ocho mujeres que Trump pide liberar
Las ocho mujeres que Trump pide liberar | Donald Trump

El presidente Donald Trump ha instado a Irán a liberar a ocho mujeres que el régimen islámico tiene previsto ejecutar, reclamando ese gesto como prueba de buena voluntad antes del inicio de las negociaciones entre ambos países.

"A los líderes iraníes, que pronto negociarán con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres. Estoy seguro de que respetarán ese gesto. ¡Por favor, no les hagan daño! Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones", ha escrito Donald Trump en Truth Social

El mensaje de Trump se hace eco de una publicación del activista proestadounidense Eyal Yakoby, quien afirma que Teherán se prepara para ejecutar a las ocho mujeres. En la publicación se incluye una fotografía de Bita Hemmati, una manifestante arrestada durante las protestas contra el régimen celebradas en enero.

Entre las mujeres identificadas en la imagen figuran Diana Taherabadi, de 16 años, y Mahboubeh Shabani, de 33, ambas detenidas en febrero por su supuesta participación en las protestas. También aparece Ensieh Nejati, una activista kurda por los derechos de las mujeres condenada a muerte a principios de 2025. Los detalles sobre las cuatro restantes no han podido verificarse de forma independiente.

Hemmati fue arrestada junto a su marido y otros dos hombres que residían en el mismo edificio. Los cuatro fueron condenados a muerte por supuestos delitos contra el régimen, entre ellos el uso de explosivos y armas, lanzar objetos como bloques de hormigón y alterar la seguridad nacional, según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI).

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que Teherán celebra juicios sin garantías para quienes desafían al régimen, imponiendo castigos severos a raíz de las protestas de enero. La República Islámica ha intensificado sus actuaciones represivas en los últimos meses en un contexto de creciente tensión internacional.

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