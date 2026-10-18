Trump expresa su "respaldo total" a Netanyahu en las elecciones de Israel para "completar la misión" contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su "respaldo total" al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de cara a las elecciones israelíes que se celebrarán el próximo 27 de octubre. Trump ha mostrado este apoyo pese a que el mandatario de EEUU ha eludido hablar de las relaciones entre Tel Aviv y Washington. A través de un mensaje publicado en su red social, el líder estadounidense definió a Netanyahu como un líder "fuerte, valiente y brillante" frente a las presiones políticas internas y externas, asegurando que "nunca defraudará" a los ciudadanos israelíes.

Durante sus declaraciones en la plataforma, Trump afirmó que lo ha visto lidiar en situaciones difíciles, ante las que "cualquier persona se habría derrumbado" pero, en contraste, "él se fortaleció, y conserva esa misma fortaleza hasta el día de hoy". También, el líder estadounidense destacó el papel del dirigente israelí afirmando que "ha sido un gran primer ministro guerrero". "Bibi (como se ha referido Trump al primer ministro israelí) ha sido un socio aún mejor para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán", aseguró el presidente.

Netanyahu agradece su apoyo a Trump: "Juntos, completaremos la misión"

Tras hacerse públicas estas declaraciones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció al mandatario estadounidense a través de sus canales oficiales. "Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!", publicó Netanyahu en su perfil de X (antes Twitter) aunque sin especificar esta supuesta "misión".

Al agradecimiento israelí se sumaron ministros del gabinete de Netanyahu. Muchos de ellos calificaron esta alianza como "un mensaje estratégico de suma importancia para la seguridad futura de Israel".