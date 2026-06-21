Trump arremete de nuevo contra Meloni por no implicarse más en la guerra de Irán: "No están ahí para defendernos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni tras asegurar que no se ha implicado lo suficiente en la guerra de Irán, un conflicto que Israel y Washington iniciaron el pasado 28 de febrero de manera conjunta.

"Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia —y su primera ministra— ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear", ha escrito el mandatario en su red Truth Social.

Trump ha insistido en el mensaje en una de las ideas que repite desde que comenzó la guerra en Irán y es la falta de ayuda que, en su opinión, ha recibido de sus aliados, y lamentó que "durante décadas" los han defendido. "A la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo", ha dicho.

Una semana de tensión entre ambos líderes

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se producen en una semana de tensión con la primera ministra italiana. El mandatario aseguró en una entrevista con la cadena italiana La7 y más tarde en Truth Social que Meloni le "rogó" hacerse una foto con él durante la cumbre del G7 celebrada en Francia y que él accedió "porque le daba lástima".

Trump aseguró en su momento que Meloni estaba teniendo problemas de popularidad y que la foto con él ayudaría a mejorarla. Sin embargo, la respuesta de la mandataria italiana no se hizo esperar y negó tajantemente tales afirmaciones, calificando la historia de "inventada": "Italia y yo nunca suplicamos".

El choque entre los dos líderes, aliados en otro tiempo, escaló al ámbito diplomático cuando el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Washington y declaró que las palabras de Trump "ofenden a toda Italia".

Las críticas se extienden a Italia y la OTAN

En cualquier caso, las declaraciones de Trump de este domingo no se limitan a Meloni, hasta ahora considerada una de sus personas de confianza en Europa, sino que se extienden a Italia y a la OTAN.

Desde que empezara la guerra con Irán, hace casi cuatro meses, el mandatario ha cuestionado a los países que, como Italia, no han querido implicarse en el conflicto y no han cedido de manera total sus bases a Estados Unidos. La OTAN, también aludida en el mensaje de Truth, ha recibido críticas continuas de Trump en los últimos meses.

El mandatario no ha dudado en definir a la OTAN como un "tigre de papel" y ha llegado a afirmar que se plantea "seriamente" retirar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica, aunque necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidos para hacerlo.