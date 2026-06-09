Trump anuncia represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero estadounidense: "Debemos responder a este ataque"

Donald Trump ha anunciado nuevas represalias contra Irán. Lo ha hecho después de conocer que uno de los helicópteros de Estados Unidos ha sido derribado durante la madrugada de este lunes en el estrecho de Ormuz.

Así lo ha indicado el propio mandatario estadounidense a través de la red Truth Social: "acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz".

Respecto a la tripulación, Trump ha confirmado que los dos pilotos involucrados en este suceso se encuentran "sanos y salvos", pero que, a pesar de no lamentar heridos ni fallecidos, Estados Unidos debe "necesariamente responder a este ataque".

Este helicóptero cayó cerca de la costa de Ormán, donde los dos soldados a bordo fueron rescatados, ilesos, por parte de las fuerzas estadounidenses durante la madrugada del pasado lunes. Este mismo lunes, los estadounidenses dispararon a un buque petrolero por violar el bloqueo que Washington impone desde el 13 de abril contra embarcaciones que salen y llegan a puertos iraníes.

La paz en Oriente Medio, cada vez más lejos

Estos hechos llegan en medio de una serie de nuevos enfrentamientos en esta región, donde Irán e Israel llevan días intercambiando ataques. Esto ha llevado a Trump a exigir este mismo lunes el fin "inmediato" de los ataques, también por parte de su aliado israelí.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado este martes que podría llegar a alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", un nuevo plazo que propone tras numerosas semanas de negociaciones con la República Islámica.