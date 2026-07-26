Irán califica a Zelenski de "gorrón" y avisa de que el ataque en el mar Caspio "no quedará sin respuesta"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha calificado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski de "gorrón" y le ha advertido de que el ataque contra un carguero iraní en el mar Caspio y que ha acabado con la vida de un marinero "no quedará sin respuesta". Además, ha acusado al mandatario ucraniano de actuar al servicio de Israel para "arrastrar a Europa" a la guerra de Irán.

En un mensaje publicado en redes sociales, el ministro ha cargado contra Ucrania por lo que considera "una flagrante violación de la Carta de la ONU" y ha recordado que ha hablado con la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas. "He dejado claro que lo que hizo este gorrón de Kiev no quedará sin respuesta".

Zelenski, por su parte, ha hecho referencia a este ataque y ha comentado que alcanzó a un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán. El ataque "destruyó por completo el puente de mando del barco y, lamentablemente, un marinero falleció y otros tres resultaron heridos".

Irán asegura que se trata de una violación de la Carta de la ONU

El buque transportaba cargamento de hierro y viajaba desde el puerto de Astracán al puerto de Bandar Anzali, en esta provincia de Guilán, "una ruta que se había utilizado durante años como un corredor seguro para los intercambios comerciales entre ambos puertos".

El ataque se produjo en la tarde del sábado, cuando el gobierno iraní denunció la muerte del marinero tras un ataque de Ucrania, que calificó de "ejemplo de acto de agresión que puede exacerbar" la guerra que libra la República Islámica contra Estados Unidos e Israel.

"Toda parte preocupada por la paz y la seguridad en Europa del Este y las regiones circundantes debe adoptar una postura responsable contra esta peligrosa acción del régimen ucraniano y exigirle responsabilidades por este acto criminal y provocador", detalló el ministro Araqchi.

Irán se ha reunido con Ucrania

Por todo ello, Irán ha convocado al encargado de negocios de Ucrania en Teherán para protestar por el presunto ataque. El encargado se ha reunido con Manuchehr Moradi, asistente del ministro de Exteriores y director general para Eurasia, quien le trasladó la "enérgica protesta" de Teherán por lo que calificó de un acto "hostil y criminal", según ha informado la agencia Tasnim.

Ucrania ha acusado reiteradamente a Irán de suministrar drones a Rusia para su uso en la guerra y también ha denunciado el apoyo militar ruso a Teherán desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.