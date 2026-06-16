Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump asiste a la cumbre del G-7 en Europa"

El nuevo informe de la UCO sobre el caso Leire Díez, las novedades judiciales que afectan a Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero, y la evolución del acuerdo entre Estados Unidos e Irán centran la actualidad de este martes que resume Carlos Alsina.

La UCO estrecha el cerco sobre la trama de Leire Díez

Lo primero es el nuevo informe de la UCO sobre el caso Leire Díez, que constata cómo el PSOE sufragaba los viajes de la denominada fontanera y de su socio Javier Pérez Dolset en su objetivo de recopilar información contra jueces y agentes de la Guardia Civil que investigaban causas relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez.

La documentación intervenida durante el registro en la sede de Ferraz acredita que Santos Cerdán había dado instrucciones para que los trabajadores del partido abonaran los desplazamientos solicitados por Leire Díez, considerándolos previamente autorizados. En algunas conversaciones intervenidas se aprecia cómo desde la propia sede socialista se le ofrecían diferentes opciones y horarios para dichos viajes.

Tras cada reunión, incluida una mantenida con el excomisario Villarejo, Leire Díez informaba puntualmente al entonces secretario de Organización. Entre la documentación localizada en dispositivos y archivos que el PSOE seguía custodiando para Santos Cerdán apareció un documento titulado "Incumplimientos", en el que la fontanera detallaba los avances de la operación.

Coincidiendo con su comparecencia en los juzgados de Tafalla, Santos Cerdán negó cualquier implicación en los hechos investigados.

También compareció la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que atribuyó cualquier posible irregularidad exclusivamente a la actuación de su antecesor. Torró defendió que los pagos realizados a Leire Díez y al abogado Jacobo Teijelo no eran ilegales. Sin embargo, el cruce de facturas aportadas al juez revela que existen dos documentos por valor de 26.500 euros que no figuran ni en la contabilidad oficial del partido ni en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas.

La explicación ofrecida por Torró es que esos trabajos finalmente no llegaron a realizarse y, por tanto, nunca fueron abonados.

Zapatero pide más tiempo para explicar lo de las joyas

La situación judicial continúa complicándose para el entorno del Gobierno. Begoña Gómez, junto a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, ya sabe que será un jurado popular quien determine su responsabilidad en la causa instruida por el juez Peinado por presuntos delitos relacionados con corrupción en los negocios.

Una de las novedades más relevantes es que los representantes de la Universidad Complutense han respaldado la apertura de juicio oral. Aunque todavía quedan recursos pendientes de resolución, la decisión definitiva corresponderá a la Audiencia Provincial.

Donde sí ha habido sorpresa es en la cuestión de las medidas cautelares. El juez Peinado ha optado por posponer su decisión sobre la petición de las acusaciones populares, que solicitaban la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Aunque no parece apreciarse riesgo de fuga, la última palabra sigue correspondiendo al magistrado.

En Moncloa y Ferraz preocupa especialmente la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero prevista para esta semana ante la Audiencia Nacional. La expectativa en el PSOE es que el expresidente pueda aclarar su relación con Julio Martínez y con la consultora Análisis Relevantes, después de que la Guardia Civil localizara documentación vinculada a su actividad.

La última novedad es que Zapatero ha solicitado aplazar parte de su declaración, concretamente la relacionada con las joyas y con los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal. Su defensa argumenta que necesita más tiempo para recopilar documentación acreditativa y para presentar una nueva tasación que contradiga la realizada por Ansorena, que valoró las piezas en 1,3 millones de euros. El juez Calama aún no ha resuelto esta petición.

Trump presume del acuerdo con Irán antes del G7

En el plano internacional, Donald Trump se ha mostrado especialmente satisfecho en la antesala de la cumbre del G7. El presidente estadounidense ha destacado que el acuerdo alcanzado con Irán ha impulsado las bolsas internacionales y ha reforzado la confianza de los mercados.

Sin embargo, numerosos analistas recuerdan que cuando Estados Unidos decidió bombardear posiciones iraníes ocurrió exactamente lo contrario y que la recuperación económica completa podría tardar todavía varios meses.

El expresidente Barack Obama ha aprovechado la ocasión para recordar que el pacto que ahora celebra Trump guarda muchas similitudes con el acuerdo nuclear que su administración alcanzó con Irán y que fue precisamente Trump quien decidió abandonar en 2018.

Entre hoy y mañana la Casa Blanca espera hacer público el texto definitivo del acuerdo. Estados Unidos confía en que para el viernes haya concluido el desminado del Estrecho de Ormuz y pueda restablecerse completamente la navegación comercial.

Mientras tanto, persisten algunas incógnitas sobre el papel de Israel. Benjamin Netanyahu ha reiterado que mantendrá libertad de acción en Líbano, mientras que Trump ha aclarado que el acuerdo no contempla la retirada de las fuerzas israelíes del sur del país. Las dudas sobre la capacidad de Netanyahu para condicionar la estrategia regional parecen, por el momento, despejadas.