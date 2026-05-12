Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Partido Laborista se revuelve contra Starmer en Reino Unido"

La salida del Hondius de las costas de Canarias, el segundo debate electoral antes de los comicios del 17 de mayo en Andalucía y la crisis dentro del Gobierno de Reino Unido, así resume Carlos Alsina las principales noticias para comenzar la semana.

El Hondius abandona Canarias mientras continúa la vigilancia sanitaria

La primero es Hondius, que ya navega rumbo a Rotterdam con las veintiséis personas que permanecen a bordo —la mayoría tripulantes— junto a un epidemiólogo de la OMS. El crucero ha permanecido menos de cuarenta horas en aguas del puerto de Granadilla y la operación de evacuación se da oficialmente por concluida, aunque el seguimiento sanitario continúa tanto en España como en otros países europeos.

La principal novedad de la tarde de ayer fue el atraque durante unos minutos del Hondius después de que así lo ordenara Capitanía Marítima por las malas condiciones meteorológicas, que impedían realizar con seguridad el desembarco previsto. Una vez amarrado, bajaron veintiocho pasajeros que fueron trasladados en avión a Holanda. Después el barco retomó la marcha, dando por finalizada la llamada Operación Desembarco.

“Éxito” fue la palabra más repetida por la ministra de Sanidad, Mónica García. La imagen de los tres ministros aplaudiéndose a sí mismos refleja también la necesidad del Gobierno de reivindicar la gestión de esta crisis. Aunque la titular de Sanidad sigue teniendo pendiente convencer a los sindicatos médicos para evitar nuevos paros la próxima semana.

También Pedro Sánchez quiere aparecer como uno de los artífices de esta operación. Hasta ahora únicamente había hablado del hantavirus en un mitin del PSOE. Hoy recibe en Moncloa al director general de la OMS, Tedros Adhanom, para comparecer después y recoger públicamente los elogios que ya lanzó ayer el responsable del organismo internacional.

Porque aunque el Hondius ya se ha ido, la operación sanitaria continúa. Siguen ingresadas en Barcelona y Alicante las dos mujeres que estuvieron en contacto con la pasajera fallecida en Johannesburgo, a la espera de una nueva PCR que descarte el contagio. Y siguen también en el Gómez Ulla los catorce españoles que viajaban en el barco.

Uno de ellos ha dado positivo en una primera prueba PCR. Será sometido a una segunda para confirmar el diagnóstico porque por ahora permanece asintomático. Este pasajero ya ha sido trasladado a la planta 22, donde se encuentra la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel.

La situación más delicada sigue siendo la de la mujer francesa evacuada el domingo, cuyo estado empeoró rápidamente durante el vuelo entre Tenerife y París. Permanece ingresada en cuidados intensivos y aunque estable, preocupa mucho su evolución.

Montero endurece el tono y Moreno centra el foco en el narcotráfico

No hubo sorpresas en el segundo debate electoral andaluz. Obligada por el contexto, María Jesús Montero endureció más el tono que hace una semana. Si en el debate de RTVE las crónicas coincidieron en señalar que había estado contenida, anoche dejó atrás esa prudencia.

Y si Juanma Moreno no arriesgó en el primer debate, menos aún iba a hacerlo en este segundo. Aunque sí se le vio bastante más incisivo contra el Gobierno central, especialmente al hablar de la lucha contra el narcotráfico. Aprovechó además para recordar el papel de “vicetodo” que, según el PP, ejercía Montero hasta hace apenas unas semanas. La candidata socialista respondió calificando la muerte de los dos guardias civiles como un accidente laboral.

Precisamente a raíz de esas muertes y de la polémica ausencia de Marlaska y de otros miembros del Gobierno en el funeral, el Partido Popular presentó ayer una batería de medidas contra el narcotráfico.

Entre ellas destacan la recuperación de la extinta unidad de élite OCON-Sur, una mayor dotación de medios no letales frente a las narcolanchas y el traslado de los grandes casos de crimen organizado a la Audiencia Nacional para tratar de evitar amenazas a jueces y sus familias.

Starmer resiste pese al desplome laborista

Keir Starmer continúa aferrándose al cargo de primer ministro pese al batacazo sufrido por el laborismo en las municipales y autonómicas de la semana pasada. Asegura haber entendido el mensaje de las urnas y vuelve a apoyarse en la promesa que le dio la victoria en julio de 2024.

Ayer insistió en que no piensa dimitir y que agotará la legislatura. Es más, anunció que su intención es seguir diez años más en Downing Street. No se le puede negar a Pedro Sánchez que esté creando escuela entre algunos líderes progresistas.

En un intento de frenar la rebelión interna, Starmer advierte además de que cambiar continuamente de líder puede provocar un daño irreparable al país. Pero ya son más de cincuenta los diputados laboristas que reclaman públicamente su dimisión. Y la cifra sigue creciendo.

Mientras tanto ya empiezan a sonar posibles sustitutos. La diputada Catherine West, que asegura que dará el paso si ningún miembro del Gobierno se presenta. Y sobre todo el actual ministro de Sanidad, Wes Streeting, al que algunos comparan con la Mónica García británica y al que acusan de conspirar desde hace meses contra Starmer. También vuelve a aparecer el nombre de Ed Miliband, antiguo líder laborista derrotado en su día por David Cameron.