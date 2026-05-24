Todos los detalles del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos: de la reapertura de Ormuz a una tregua de 60 días

En medio de la incertidumbre sobre qué va a ocurrir con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense ha asegurado este domingo que las negociaciones "avanzan de manera constructiva", pero sin prisa.

"He informado a mis representantes para que no se apresuren en cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", ha dicho en la red social Truth Social. Dicho de otra forma, Estados Unidos sigue manteniendo el bloqueo en Irán: "Se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo; no puede haber errores".

Dicho acuerdo incluiría, según apuntan varios medios de comunicación, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán, la descongelación de fondos iraníes bloqueados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

El acuerdo paso a paso

Durante esos dos meses, Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo que fue bloqueada por el país en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y levantaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

El borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones. La tregua de 60 días serviría también para negociar un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

También incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano, una condición sobre la cual el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó preocupación el sábado durante una llamada con Trump, informó Axios.

El borrador del acuerdo, apunta la agencia EFE, ha sido criticado por algunas voces republicanas como el senador Ted Cruz, que consideran que Estados Unidos estaría cediendo demasiado frente al país iraní. "Sería un error desastroso".

La última palabra

En cualquier caso, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian ha detallado que cualquier acuerdo que se alcance con Estados Unidos debe recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí. "No se tomará ninguna decisión fuera del marco del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y sin la coordinación y el permiso del líder supremo".

En declaraciones a la televisión pública iraní IRIB, el mandatario sostiene que no están dispuestos a desestabilizar la región, sino la paz, aunque recuerda: "Nosotros y quienes participan en las negociaciones jamás fallaremos a la dignidad del país".

Sostiene, además, que "los enemigos deben comprender que el diálogo actual es el resultado de la paciencia de Irán". Una paciencia que, según apunta, está "respaldada por la ira revolucionaria y el profundo resentimiento por el asesinato de los imanes de la Revolución y los comandantes mártires".