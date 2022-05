Tiroteo en Texas, en directo: última hora de la matanza en EEUU

Joe Biden exige actuar contra el lobby de las armas en EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, compareció ante la Nación en un discurso solemne retransmitido por televisión, poco tiempo después de producirse la matanza en la escuela de la localidad de Uvalde (Texas), que provocó la muerte de, al menos, 19 niños y tres adultos.

Biden, profundamente emocionado y afectado, arremetió durante su alocución contra el lobby de las armas en su país, al que culpó de esta y otras matanzas indiscriminadas: “Estoy harto, cansado de esto. Debemos actuar; y que no me digan que no podemos tener impacto en estas carnicerías”.