Joe Biden exige actuar contra el lobby de las armas en EEUU

LEER MÁS Al menos 19 niños y dos adultos asesinados en un tiroteo en una escuela de Texas

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, compareció ante la Nación en un discurso solemne retransmitido por televisión, poco tiempo después de producirse la matanza en la escuela de la localidad de Uvalde (Texas), que provocó la muerte de, al menos, 19 niños y tres adultos.

Biden, profundamente emocionado y afectado, arremetió durante su alocución contra el lobby de las armas en su país, al que culpó de esta y otras matanzas indiscriminadas: “Estoy harto, cansado de esto. Debemos actuar; y que no me digan que no podemos tener impacto en estas carnicerías”.

"Cuándo vamos a enfrentarnos a los grupos de presión"

“Como nación, nos tenemos que preguntar cuándo, en el nombre de Dios, vamos a enfrentarnos a los grupos de presión que están a favor de las armas. Cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer lo que en el fondo sabemos qué hay que hacer”, expresó con contundencia el presidente de los Estados Unidos, que se dirigió al país, minutos después de tomar tierra en Washington, tras un vuelo de 17 horas que lo llevaba de regreso a la Casa Blanca después de un viaje a Asia.

Emocionado recuerdo a las víctimas

Joe Biden se lamentó de que los estadounidenses tengan que seguir viviendo con estas “carnicerías”, algo que -según señaló- no pasa en ningún otro lugar del mundo.

Biden se lamentó por “otra masacre en un colegio de primaria de Texas. Niños preciosos e inocentes”. “Los alumnos han visto morir a sus compañeros como en un campo de batalla”, relató.

El presidente pidió que “Dios bendiga a las vidas inocentes que perdimos en este día tan triste. Y que el Señor esté con los que tienen el espíritu roto, porque van a necesitar mucha ayuda. Dios esté con ustedes”, finalizó su alocución el presidente de los Estados Unidos