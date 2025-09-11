Las terribles imágenes del asesinato a una refugiada ucraniana: el atacante podría ser condenado a pena de muerte

En Charlotte, Estados Unidos, las autoridades han difundido el vídeo del ataque con cuchillo a una refugiada ucraniana ocurrido el 22 de agosto en un tren.

En la grabación se ve cómo el agresor extrae una navaja del bolsillo y la apuñala por la espalda. La víctima, en un primer momento, queda paralizada por el shock. Pero poco después, se derrumba y comienza a desangrarse. Pasa un tiempo antes de que alguien acuda en su auxilio. Pero desgraciadamente la chica termina falleciendo.

La investigación quedó en manos del FBI, que ya había detectado antecedentes en el atacante.

Según un obituario al que hace referencia El Mundo, Iryna Zarutska llegó a Estados Unidos hace tres años con familia en busca de seguridad frente a la guerra de Rusia en Ucrania. Según la misma fuente, fue una "artista talentosa y apasionada", con un título en arte y restauración obtenido en Ucrania, y soñaba con convertirse en asistente veterinaria..

Tras la publicación del vídeo, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, declaró: "Como muchos de ustedes, estoy con el corazón roto, y he estado reflexionando mucho sobre lo que realmente significa la seguridad en nuestra ciudad. Sigo comprometida a hacer todo lo posible para proteger a nuestros residentes y asegurar que Charlotte sea un lugar donde todos se sientan seguros".