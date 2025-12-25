La mayor parte de la población de Cuba pasará la Navidad a oscuras

Cuba sufrirá apagones durante todo el día de Navidad, que en el momento de mayor demanda provocarán que el 60% de la población esté a oscuras, tal y como ha informado la estatal Unión Eléctrica. Es una de las mayores tasas registradas, según datos proporcionados por EFE.

A principios de diciembre hasta el 62% de la población estuvo sin luz en algún momento. Una muestra más de la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 debido a las averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar petróleo para producir energía.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé que la capacidad de generación para el horario pico del día sea de 1.365 megavatios y una demanda máxima de 3.300 MW. Por lo tanto, habrá una diferencia de 1.935 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.965 MW.

Muchas infraestructuras de energía están fuera de servicio

Además, en estos momentos, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio. Esta fuente de energía es la responsable del 40% del mix energético en el país. Igualmente, 62 centrales de generación distribuida y la infraestructura de motores tampoco están funcionando por falta de combustible y 12 motores están parados por falta de lubricante.

El gobierno cubano culpa a las sanciones estadounidenses de la problemática y acusa a Washington de "asfixia energética". Debido a los apagones diarios que el país sufre desde hace cinco años, la economía se ha contraído un 11%. Los apagones han sido el principal motivo de las protestas ciudadanas en los últimos tiempos.

Consecuencias en el sector turístico

Esta crisis energética también está afectado al sector turístico, uno de los principales motores del país. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) entre enero y noviembre viajaron a Cuba 1.629.787 visitantes internacionales, cerca de un 19 % menos que en la misma etapa de 2024.

El Gobierno reconoció en la última sesión parlamentaria que el sector turístico atraviesa una "situación compleja" y no cumplirá sus pronósticos de visitantes internacionales. El objetivo anual del Gobierno era sumar 2,6 millones de visitantes, pero el ministro cubano de Economía, Joaquín Alonso, estimó que la cifra rondará los 1,9 millones de personas, un 73 % de la previsión inicial.