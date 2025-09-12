Quién era Irina Zarutska, la refugiada ucraniana brutalmente asesinada en un tren por un criminal procesado 14 veces

Las autoridades de Charlotte, en Estados Unidos, difundieron esta semana un vídeo del ataque con cuchillo a una refugiada ucraniana ocurrido el 22 de agosto en un tren.

En la grabación se ve cómo el agresor extrae una navaja del bolsillo y la apuñala por la espalda. La víctima, en un primer momento, queda paralizada por el shock. Pero poco después, se derrumba y comienza a desangrarse. Y, desgraciadamente, la chica termina falleciendo.

Se trata de Irina Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, que encontró la muerte de manera abrupta y brutal mientras viajaba en la Línea Azul del tren ligero de Charlotte.

Irina había llegado a Estados Unidos en agosto de 2022 junto a su madre y hermanos, huyendo del conflicto armado que devastaba su país natal. Antes de emigrar, ella cursó estudios de arte y restauración en Kiev, en Synergy College, y soñaba con trabajar como asistente veterinaria.

La tragedia en el tren

La noche del suceso, Zarutska terminaba su turno de trabajo en una pizzería local y subió al tren vestida aún con su uniforme. Se sentó, y se puso a utilizar su teléfono. A pocos minutos de entrar al vagón, un hombre que estaba detrás de ella, identificado como Decarlos Brown Jr., extrajo un cuchillo de bolsillo y la apuñaló varias veces, con al menos una herida mortal en el cuello. El ataque fue captado por las cámaras de seguridad del tren.

Decarlos Brown Jr., de 34 o 35 años según distintos informes, acumula un historial criminal extenso, con 14 arrestos previos en el condado de Mecklenburg por delitos que incluyen robo a mano armada, allanamiento, amenazas y otros. También ha sido vinculado con problemas de salud mental. En los procesos judiciales posteriores al arresto de Brown, se determinó que no tendría derecho a fianza.

En algunos informes se señala que podría incluso enfrentarse a la pena de muerte, dependiendo de cómo avance el proceso legal.