Los terremotos de Venezuela dejan más de 3.000 muertos y 16.000 heridos a punto de cumplirse dos semanas de la tragedia

El doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado ya más de 3.400 víctimas mortales, mientras que la cifra de heridos se sitúa ya en 16.760, según ha informado este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros. Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27.482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido. Sin embargo, la iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31.000 personas con las que no se han podido contactar.

El doble terremoto más mortífero

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.