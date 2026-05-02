"¡Siéntese, abuela!": un robot rescata a una mujer ucraniana de 77 años que huía a pie de la guerra

"¡Siéntese, abuela!", con esas dos palabras y un robot ha rescatado el ejército a una mujer ucraniana de 77 años que huía de la guerra por su propio pie, con su bastón en las manos como único soporte. La mujer se encontraba en una zona peligrosa próxima al frente y se encontraba en riesgo debido a la cercanía de los ataques.

Tal y como ha informado el medio militar ucraniano Militarnyi, miembros del Tercer Cuerpo del Ejército descubrieron a la mujer desplazándose a pie, desorientada y perdida. Los militares captaron la imagen gracias a uno de sus drones y se desplazaron hasta la zona. En el vídeo, difundido por Reuters, se ve cómo un robot llega hasta ella con una manta y una inscripción: "Siéntese, abuela"

La mujer, cuando ve al aparato acercarse, se queda paralizada, como si no le inspirara mucha confianza. De hecho, hay un momento en el que se agacha y coloca sus manos sobre su cabeza, como si se protegiera de un inminente ataque. La anciana pensaría que ese aparato en lugar de ayudarla, iba a acabar con su vida.

La unidad de sistemas terrestres no tripulados Cerberus, los héroes de la operación

La sorpresa, visible en su rostro, llegó al descubrir la inscripción. La mujer, cuyo nombre no se ha difundido, no duda ni un momento en subirse al aparato, adaptado con una silla y una manta. Una vez acoplada, el aparato emprende el camino de vuelta hasta llevarla con los soldados de la unidad de sistemas terrestres no tripulados Cerberus.

La anciana fue trasladada dentro de lo que parece una carpa y después fue trasladada a una zona segura. Reuters ha podido verificar que la ubicación que se muestra en las dos primeras tomas es Stavky, en la región de Donetsk (Ucrania), gracias a los edificios, el trazado de las calles y la vegetación, que coinciden con las imágenes de satélite de la zona.

La guerra de Rusia-Ucrania, una guerra moderna

Si por algo se ha caracterizado la guerra de Ucrania es por el uso de tecnología moderna durante el conflicto, sobre todo de drones. El país ha desarrollado los 'Sting', una tecnología capaz de interceptar los temidos misiles kamikaze 'Shahed', de fabricación iraní, usados por Rusia durante el conflicto.