Así son los 'Sting', los drones ucranianos que interceptan los misiles iraníes 'Shahed'

Los misiles 'Shahed' de fabricación iraní se han convertido en uno de los protagonistas de la guerra de Oriente Medio. Son misiles kamikaze de tipo suicida, es decir, se lanzan, buscan el objeto a destruir y se destruyen al impactar contra él. El modelo más conocido es el Shahed-136 y ha sido utilizado masivamente por Rusia en la guerra contra Ucrania.

Es por ello que, ahora, la clave para destruirlos la tiene el país ucraniano. Después de cuatro años de conflicto armado contra los rusos, los de Volodímir Zelenski han desarrollado una tecnología barata y eficaz capaz de interceptarlos: los drones 'Sting'. Tal es su eficacia que hasta Estados Unidos e Israel se han puesto en contacto con Ucrania para tantear la posibilidad de una venta. De hecho, el propio Zelenski ha ofrecido su ayuda como parte de un pacto englobado en el conflicto ruso.ucraniano.

Los misiles 'Shahed': muy baratos, destructivos y difíciles de detectar

Los misiles 'Shahed' tienen un alcance aproximado de 2.000 kilómetros, lo que les permite alcanzar objetivos muy alejados del punto de lanzamiento. En la parte delantera tienen una carga explosiva de entre 40-50 kg, suficiente para destrozar un edificio de varias plantas. Además, su baja velocidad -entre 180 y 185 kilómetros hora- y vuelo a ras de suelo hacen muy complicada su detección.

Tienen forma de ala delta, miden 3,6 metros de largo por 2,5 metros de ancho y hacen un ruido muy característico al volar, como el motor de una moto forzada. Además, son baratos, unos 50.000 dólares por unidad, o lo que es lo mismo, cien veces más baratos que los misiles 'Patriot', los sistemas de defensa utilizados por Estados Unidos.

Un misil 'Shahed' | Reuters

Los drones 'Sting', la clave para destruir a los 'Shahed'

Si bien, Ucrania ha desarrollado una tecnología barata y eficaz, que durante los cuatro años de guerra contra Rusia ha neutralizado el 90% de los ataques, tal y como ha asegurado el propio Zelenski: se trata de los drones 'Sting'. Sus fabricantes, la empresa privada Wild Hornets, son los desarrolladores de este arma.

Los drones 'Sting' vuelan a una velocidad que llega a los 280 kilómetros por hora, gracias a una antena de 360 grados y un alcance de vuelo de 37 kilómetros. Esta combinación es perfecta porque pueden perseguir a los 'Shahed' desde la distancia antes de estrellarse contra ellos.

Los controles para manejarlos son muy fáciles. Según Paskudnyk, un piloto de prueba, "si ya sabes cómo pilotar un dron con visión en primera persona, pasar a este tipo de dispositivo es solo cuestión de días".

Paskudnyk, piloto ucraniano de prueba | Reuters

Su precio es infinitamente más barato en comparación con otros sistemas. Cuestan alrededor de 2.000 dólares y un representante de la empresa, que ha pedido no ser identificado por razones de seguridad, ha revelado que están desarrollando un modelo de segunda generación capaz de volar todavía más rápido.

¿Posibilidades de exportar a otros países?

En cuanto a la posibilidad de exportar los 'Sting' a otros países, el representante de la empresa se ha mostrado cauto, ya que "solo exportaría a petición del Gobierno y, especialmente, si Kiev recibe más misiles Patriot estadounidenses para derribar misiles balísticos". Aunque han recibido "solicitudes" no las han respondido "por ahora".

Un dron 'Sting' | Reuters

Zelenski, por su parte, ha puesto en valor las características de los 'Sting' asegurando que son "mucho más efectivos" que cualquier otro que usen los socios, y ha ensalzado la capacidad productora de su país, que a diario fabrica 2.000 interceptores. Todo ello explica que haya en estos momentos 201 expertos ucranianos en Oriente Medio -Emiratos Árabes, Catar, Arabia Saudí y Kuwait, próximamente-.

"No queremos que el terrorismo del régimen iraní contra sus vecinos triunfe. (...) "Esto es parte del trato sobre drones que proponemos a Estados Unidos, en el que trabajamos juntos, y que está sobre la mesa", ha sentenciado el líder ucraniano.