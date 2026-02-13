La rotura de un dique en el río Mondego colapsa la principal autovía de Portugal: hasta 9.000 personas podrían ser evacuadas

Protección Civil de Portugal está contemplando evacuar a casi 9.000 personas en Coimbra, después de que hace dos días un dique del río Mondego se desbordara y provocara la rotura de la autovía A1, que conecta Lisboa y Oporto. Así las cosas, estas nuevas evacuaciones se sumarían a las 3.600 personas que ya fueron evacuadas antes de que el río se desbordara.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Rui Oliveira, ha asegurado que la alerta se mantiene y que hay "algunas perturbaciones" que afectan a importantes localidades "en la periferia de Coimbra". "Dado el pronóstico de crecidas sostenidas, nos mantenemos en alerta y estamos considerando la evacuación de 9.000 personas", ha dicho en declaraciones a EFE.

En principio, las previsiones señalan que para la jornada de este viernes la situación será "más tranquila", porque no ha llovido tanto como se esperaba. Sin embargo, "los caudales se mantendrán bastante elevados" y por eso no ha querido lanzar ninguna expectativa de cara al fin de semana.

Van a ser necesarias "semanas" para reparar la autovía

Afortunadamente, el río se ha desbordado por la orilla derecha, que está llena de campos agrícolas, por lo que el impacto en la población no ha sido tan grave y no está teniendo "efectos significativos".

Por otro lado, el embalse de Aguieira está al 99,1% de su capacidad y por ello la cuenca del río Mondego atraviesa una situación "preocupante". Tanto es así que un dique se rompió a la altura de la zona de Casais y la autovía A1, la más importante del país, colapsó a la altura del kilómetro 191,2 en el sentido norte sur, lo que ha provocado un enorme socavón que ha obligado a cerrarla al tráfico en ambos sentidos.

Así las cosas, el ministro luso de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, ha lamentado que van a ser necesarias "semanas" para reparar la infraestructura, por lo que la autovía permanecerá cerrada durante un tiempo entre los kilómetros 189 y 191. Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Luís Montenegro, han visitado Coimbra para evaluar la situación, porque no se descartan nuevas roturas.

Han muerto 16 personas a causa del temporal desde el 28 de enero

Desde el pasado 28 de enero han muerto en Portugal 16 personas tras el paso de las borrascas Kristin, Leonardo y Marta. La última víctima ha sido un hombre de 72 años que sufrió un accidente mientras reparaba el techo de la casa de un familiar. Las autoridades han pedido prudencia. "Sólo en estos dos días, las precipitaciones equivalen al 20 por ciento de la media anual de Portugal", ha señalado la ministra de Medio Ambiente, María da Graça.

Cabe recordar que la ministra del Interior, María Lúcia Amaral, presentó su dimisión el martes tras las críticas hacia su gestión, que han alcanzado su pico con los estragos que está dejando el temporal. Por ello, Montenegro ha asumido sus funciones de maneta temporal hasta que se nombre a un nuevo ministro.