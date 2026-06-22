Quién es Abelardo de la Espriella, el ultraderechista que ha ganado las elecciones en Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ha prometido gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial (el resultado final del escrutinio de la primera vuelta se demoró cuatro días).

Admirador de Trump y Milei

El abogado y empresario de 47 años no tiene ninguna duda del resultado que le da como vencedor y se ha autoproclamado presidente electo de Colombia en un mensaje en X. Victoria que también le ha reconocido Trump, del que es admirador.

No solo ha recibido halagos de Trump y de Marco Rubio, que le ha dicho que confía en empezar a trabajar para poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos, sino que De La Espriella ha recibido felicitaciones y el reconocimiento de gobiernos como el de Chile, Paraguay y México. También de Vox.

"Hombre formado en las leyes"

De la Espriella se ha autodefinido como un "hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes". Ha asegurado que su gobierno será absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad. "A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era", ha asegurado.

Participación récord del 63,59 %

La jornada electoral estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63,59 % del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sin experiencia en política

De la Espriella no tiene experiencia en política, se hace llamar "El Trigre" y su lema es "Dios, Patria y Familia). Durante la campaña ha prometido salvar al país de la violencia, la corrupción y el narcotráfico, para construir lo que llama "la Patria milagro".

Cuenta con una exitosa carrera empresarial a sus espaldas, tanto como abogado penalista como con proyectos empresariales como su marca 'De la Espriella Style', que incluye bebidas alcohólicas y una línea de ropa masculina.

Nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, pero se crió en la capital del departamento de Córdoba, Montería, en el Caribe colombiano. Estudió en el colegio de La Salle en Montería y estudió derecho en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.

En su tarea como abogado ha defendido a personalidades como el expresidente Álvaro Uribe o el el empresario Álex Saab, testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro.