Qué pasa con Keir Starmer: la crisis del gobierno de Reino Unido que puede acabar en dimisión

El primer ministro británico, Keir Starmer, afronta uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras la caída del Partido Laborista en las elecciones locales celebradas el pasado mayo, la presión dentro del partido ha ido creciendo hasta tal punto que varios ministros y diputados exigen su salida; la última ha sido la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, quien ha recomendado que el primer ministro deje el poder. Mientras, Starmer permanece junto a su familia en su residencia oficial de Chequers reflexionando sobre su futuro en el número 10 de Downing Street en medio de especulaciones sobre una posible dimisión este mismo lunes. Aunque Downing Street niega que exista una decisión oficial, varios medios británicos aseguran que el líder laborista planea abandonar el cargo tras corroborar que su posición está claramente debilitada, incluso entre sus propios compañeros de partido.

La crisis se ha agravado tras la victoria del laborista y alcalde de Manchester, Andy Burnham, en la elección parcial de la localidad de Makerfield, ya que cabe recordar que tras la dimisión del anterior diputado, Josh Simons, se produjeron estas elecciones. Burnham, muy valorado entre los laboristas, necesitaba volver al Parlamento para poder situarse como alternativa a Keir Starmer al frente del Partido Laborista. Varios medios británicos han explicado que la dimisión de Simons se originó para, precisamente, abrir la puerta a la candidatura de Burnham. Mientras, Starmer no ha dado declaraciones oficiales más allá de la felicitación con motivo del Día del Padre en Reino Unido a través de sus redes sociales.

Andy Burnham, el favorito entre los laboristas para Downing Street

Andy Burnham se ha convertido en uno de los principales nombres para liderar a los laboristas y para sustituir a Starmer en Downing Street. Su victoria en las elecciones de Makerfield tras la dimisión de Josh Simons como diputado en el Parlamento británico, ha reforzado su figura en la formación siendo considerado, además, como el único dirigente capaz de hacer que los británicos recuperen la confianza en el Partido Laborista. Además, la salida del líder laborista del Gobierno se ha hecho más evidente tras las declaraciones de Burnham, quien ha anunciado su intención de "desafiar al mandatario por el liderazgo".

Todo este asunto, relacionado con el ahora exalcalde de Manchester, hace que la salida del Keir Starmer esté más cerca dadas las peticiones de sus propios compañeros de partido. La situación del primer ministro británcio se ha deteriorado por una combinación de derrotas electorales y cambios en sus políticas. En los últimos días, como se ha comentado, han sido varios los ministros que han manifestado al primer ministro la necesidad de iniciar una transición interna. Mientras, para el actual líder laborista, las próximas horas resultan decisivas para el futuro del Reino Unido.