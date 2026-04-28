Qué pasa con Jimmy Kimmel y por qué Trump pide su dimisión: la broma sobre Melania que enfadó al presidente y a su esposa

El presidente Donald Trump pidió el "despido inmediato" del presentador Jimmy Kimmel, después de que su esposa Melania pidiera a la cadena ABC que tomara medidas contra el comediante por una parodia en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama.

"Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", afirmó Trump en su red Truth Social, y afirmó que lo dicho por el comediante en su programa del pasado jueves es "un despreciable llamado a la violencia".

Durante la transmisión del jueves de su programa "Jimmy Kimmel Live", éste realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la que asistía por primera vez el presidente junto a su esposa Melania y varios jefes de agencia de su gabinete, lo que no fue del agrado de la primera dama.

La broma sobre Melania que molestó a Trump

La primera dama inició con un mensaje en su cuenta de X, en el que criticó a Kimmel por sus comentarios del jueves sobre la cena celebrada el sábado, evento del que su esposo, ella y los jefes de gabinete tuvieron que ser evacuados tras la irrupción de un hombre armado en el hotel, quien comenzó a disparar hacia la puerta del lugar donde se desarrollaba la actividad.

Melania considera "retórica de odio y violencia" lo dicho por Kimmel y que ABC, cadena que transmite el programa, debería tomar medidas.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", figura entre los comentarios que hizo en su parodia sobre la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario.

"Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera", indicó Trump en su red social.

No obstante, aseguró que en esta ocasión "es algo que va mucho más allá de lo aceptable" y pidió su despido a Disney, cadena dueña de ABC.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre, tras lo cual el mandatario reclamó su despido.