Qué hay tras el cambio de discurso de Von der Leyen respecto a la guerra de Irán: "No es una rectificación"

Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han generado mucho revuelo dentro de la propia Unión Europea. Von der Leyen dijo que hay que defender el sistema basado en reglas, pero que "ya no podemos confiar en ellas como única forma de defender nuestros intereses".

Esto provocó un aluvión de críticas que la situaron como defensora de la guerra y de Donald Trump, entre otros comentarios. Por eso ha rectificado sus declaraciones, aunque a juicio del periodista Juan de Dios Colmenero es "más bien un intento de rebajar la tensión y la crispación que una rectificación", tal y como ha comentado en Por fin.

Según Colmenero, la Comisión Europea siempre ha defendido el sistema basado en reglas y lo que la presidenta expresó es que "ahora ante el desastre y la desgracia de Donald Trump, la leche ya está derramada, ¿qué opción hay que tomar?"

Lo que faltaba era una crisis en las instituciones europeas mientras se frotan las manos China, Rusia, EEUU...

Sin embargo, el mensaje se malinterpretó, por lo que hoy lo ha "aclarado" con el objetivo de "rebajar la crispación", porque lo que menos interesa en estos momentos es que haya una crisis dentro de la UE teniendo en cuenta "la que está cayendo" -amenazas, crisis por el aumento del precio del petróleo que repercute en la inflación...-. "Lo que faltaba era una crisis en las instituciones europeas mientras se frotan las manos China, Putin, Estados Unidos...", ha lamentado Colmenero.

"Permítanme señalar algo importante. Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz", ha expuesto en un debate celebrado en Estrasburgo (Francia) justo cuando falta una semana para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en una cumbre en Bruselas.

Von der Leyen ha asegurado que la UE tiene "un compromiso inquebrantable" con la búsqueda de la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho internacional, que son "fundamentales". Además, ha mantenido su firme rechazo al régimen iraní, pero ha reiterado que "ver el mundo como es, no disminuye en absoluto la determinación de luchar por el mundo que queremos".

División entre los eurodiputados españoles

Las palabras de Von der Leyen han provocado un revuelo interno entre los eurodiputados. Desde Sumar, la eurodiputada Estrella Galán ha acusado a la presidenta de la Comisión de empujar a la UE hacia "una guerra ilegal". En una línea similar, la eurodiputada Irene Montero ha reclamado la salida de la OTAN. En cuanto al PSOE, la eurodiputada Hanna Jalloul ha criticado que una intervención militar unilateral sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU viola el Derecho Internacional.

Por su parte, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha atacado al régimen iraní, al que ha descrito como una "dictadura totalitaria" que exporta terrorismo y ha acusado a Pedro Sánchez de ser "un líder sin escrúpulos" y un "mentiroso". Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha criticado a las instituciones europeas por lo que considera una política exterior que ha debilitado a Europa frente a amenazas internacionales.