¿Pueden quedarse los vuelos comerciales sin combustible? Algunas aerolíneas ya han tomado medidas

El cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia de la guerra de Irán está provocando consecuencias devastadoras relacionadas con el precio de los combustibles y la inflación. A pesar de la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Israel con Irán y la de 10 días entre Líbano e Israel, no está claro cuándo va a terminar el conflicto.

Es precisamente esa incertidumbre la que sobrevuela los mercados y desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han advertido de que a Europa le quedan "unas seis semanas de combustible para aviones" si las refinerías no empiezan a funcionar y si el estrecho de Ormuz no se abre de nuevo.

Así lo ha expresado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol en una entrevista en la agencia estadounidense Associated Press. Ha asegurado que no es de extrañar que "pronto" empiece a haber cancelaciones de vuelos de una ciudad a otra por la falta de combustible y el incremento del precio del queroseno.

Ningún país es inmune a esta crisis

Birol se ha mostrado rotundo al afirmar que el mundo está ante "la mayor crisis energética que jamás ha afrontado" y ha advertido de que las consecuencias serán nefastas para los países "más débiles", por la elevada inflación o la recesión a la que tendrán que hacer frente. Aun así, ha señalado que "no hay ninguno inmune a esta crisis".

Y lo peor es que, aunque se abriera el estrecho de Ormuz ahora mismo, la vuelta a la normalidad no sería instantánea. El ejecutivo de la AIE estima que se tardará "dos años" en volver a la situación que se vivía antes de la guerra. En estos momentos, en el estrecho hay 110 petroleros bloqueados y 15 con gas licuado.

Algunas aerolíneas ya están tomando medidas

Ante esta situación, algunas aerolíneas ya están tomando medidas. Por ejemplo, Lufthansa ha cerrado su filial CityLine y ha retirado seis aviones, mientras que KLM ha anunciado la cancelación de 160 vuelos en el mes de mayo desde y hacia el aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam (Países Bajos). Las aerolíneas nigerianas dejarán de volar el lunes, mientras que las surcoreanas a partir de mayo aplicarán máximo recargo.

La aerolínea española Volotea ha aplicado un recargo máximo de 14 euros por persona y vuelo para "garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución", mientras que Ryanair ya ha dejado caer que es "probable" que las aerolíneas suban el precio de los billetes en verano debido al aumento de los costes; una idea compartida por el presidente de Iberia.

Se estima que Europa consume a diario 1,6 millones de barriles de queroseno y un 20% de ellos procede del golfo Pérsico y, según cifras de la AIE, si persiste el bloqueo, Europa llegará a verano con las reservas más bajas desde 2020, alrededor de 30 días. Una cifra que podría reducirse a 23 en un hipotético escenario más grave, si Europa no consigue reemplazar el queroseno procedente del golfo pérsico.

Francia y Reino Unido convocan una cumbre de líderes europeos; España asistirá

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ya advirtió hace unos días del riesgo de escasez, mientras que la Comisión Europea ha lanzado propuestas para paliar la crisis y reducir gastos, como obligar a las empresas a imponer un día de teletrabajo obligatorio, reducir la velocidad máxima en las autopistas...

Francia y Reino Unido, cuyas aerolíneas son las más afectadas, han convocado una cumbre de líderes, con el objetivo de buscar alternativas a la navegación por Ormuz al margen de Donald Trump. España participará en esta cumbre representada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aunque fuentes de Moncloa insisten en que nuestro país no va a participar en ninguna operación militar.