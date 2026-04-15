Bruselas plantea un día obligatorio de teletrabajo como medida para paliar los efectos de la guerra de Irán

La Comisión Europa está elaborando un paquete de medidas para paliar los efectos provocados por la guerra de Irán. Según ha informado el diario El País, el documento que está elaborando Bruselas y del que ya existe un borrador, plantea como medidas un día de teletrabajo obligatorio, abaratar el precio de los combustibles o cerrar los edificios públicos "cuando sea posible".

Se espera que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presente este documento ante los 27 líderes de los estados miembros a lo largo de la próxima semana. De esta manera, estas medidas se pondrían en marcha de forma inmediata, sobre todo las que afectan a los ciudadanos, las empresas y el transporte.

El objetivo de estas medidas es claro: reducir los desplazamientos diarios y el consumo de combustible, que es lo más afectado por el conflicto. Con el cierre de los edificios públicos, la Comisión pretende que reducir el gasto energético -no sería la primera vez que se pone en marcha-.

Medidas destinadas a ayudar a colectivos vulnerables y empresas

Para ello, el objetivo es fomentar el uso del transporte público. Para lograrlo, la Comisión quiere que los estados miembros reduzcan el precio del transporte público o que sea gratuito para algunos colectivos. Cabe destacar que los precios del combustible han aumentado más de un 50% y los del gas casi un 85%.

Las medidas van destinadas, sobre todo, a la protección de colectivos vulnerables. Por eso, Bruselas va a proponer a los Estados medidas como vales de energía para hogares vulnerables, precios regulados para viviendas de bajos ingresos o reducir los impuestos a los hogares con bajos recursos.

Las medidas serán la base para futuras crisis

Para las empresas, aquellas que pertenezcan a sectores como la industria o la agricultura, Bruselas plantea ayudas de hasta el 50% del sobrecoste energético, instalar paneles solares o eliminar los sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles.

Con este paquete de medidas, la comisión pretende impulsar un sistema energético "limpio, abundante, de producción medioambiental" y que estas decisiones supongan cómo afrontar una próxima crisis, si "con fragilidad o con fortaleza", según el texto del borrador.