Preocupa la situación con el ébola en la RD Congo: más de 1.800 muertos con un "nivel elevado de circulación del virus"

La situación es cada vez más preocupante en la República Democrática del Congo (RDC). Los casos de ébola no dejan de aumentar y las autoridades hablan ya de una propagación sin precedentes.

Desde el Gobierno del país han elevado las muertes a 1.801 y a 3.973 los casos confirmados. Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación, la tasa de letalidad alcanza el 45,3%; una cifra más que preocupante.

"La epidemia sigue con un nivel elevado de circulación del virus", asegura el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC. Y aunque no ha tenido lugar "una nueva extensión geográfica", la incertidumbre en la población es más que evidente.

"Acordamos la necesidad de adaptar la respuesta a la velocidad y trayectoria del brote, fortalecer la coordinación bajo el liderazgo del Gobierno de la RDC y garantizar que todos los socios trabajen juntos para implementar nuestra estrategia compartida", ha dicho por su parte el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, quien se ha reunido con el presidente del país congoleño para reforzar la respuesta frente al virus. "Construir confianza y respetar las tradiciones locales, incluidas las relativas a entierros seguros y dignos, son esenciales para llegar a las comunidades afectadas y detener la transmisión".

Nueva estrategia para frenar el virus

Desde el Gobierno, con el fin de seguir luchando contra el virus, uno de los principales objetivos es "evitar que pacientes mueran en sus hogares en lugar de acudir a estructuras sanitarias". Por ello, también es importante proteger y apoyar a los trabajadores sanitarios y comunitarios en primera línea, para, entre otras cosas, garantizar "equipos de protección individual adecuados y una remuneración por el trabajo".

El segundo brote con más contagios registrados

La actual epidemia ya se ha convertido en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según datos de la OMS.

Aun así, todavía está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.