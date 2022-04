Polémica entre Elon Musk y Bill Gates: claves de sus enfrentamientos y el origen su mala relación

No es un secreto que la relación entre Bill Gates y Elon Musk no pasa por su mejor momento, aunque ha quedado más que evidente tras los últimos mensajes del fundador de Tesla en Twitter.

Un usuario se hizo eco de unas capturas de unos supuestos mensajes entre los dos empresarios y preguntó al propio Musk si eran ciertos. El CEO de Tesla reconoció que eran verdaderos, y en su contenido Musk preguntaba a Gates si tenía una posición corta de 500 millones de dólares contra Tesla. Gates respondió: "Siento decir que todavía no lo he cerrado. Me gustaría discutir posibles acciones filantrópicas".

Musk también contestó: "No puedo tomarme en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tienes una enorme posición en corto contra Tesla, la empresa que más está haciendo para resolver el cambio climático".

Después de conocerse dichos mensajes, Elon Musk ha ido más allá y ha publicado un mensaje en Twitter acompañado de una foto de Bill Gates: "En caso de que necesites perder una erección rápido".

Las discrepancias entre Bill Gates y Elon Musk

Bill Gates compró un Porsche y no un Tesla

Otro de los motivos de discrepancia entre los dos empresarios es que Gates compró un coche eléctrico de la marca Porsche, y no Tesla, lo que propició la "decepción" de Elon Musk.

La pandemia

La pandemia también ha sido punto de fricción entre Gates y Musk por el tipo de discurso: mientras el fundador de Microsoft llevaba años advirtiendo sobre la llegada de un posible virus biológico, Musk ha rechazado el aislamiento y otras restricciones.

"Él (Musk) no está muy involucrado en las vacunas. Hace un gran vehículo eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Así que se le permite decir estas cosas", llegó a decir Gates al ser preguntado por la actitud de Elon Musk respecto al coronavirus.

Por aquel entonces, Musk contestó a Gates con un mensaje en Twitter negando que fueran "amantes" y le llamó "cabeza hueca".

La polémica entre Bill Gates y Elon Musk