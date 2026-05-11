Plaga de ratas en Gaza: más de 17.000 infecciones en 2026 y una "nueva normalidad" que alarma a las ONG

La situación sanitaria en Gaza se agrava a pasos acelerados. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que, en lo que va de 2026, al menos 17.000 personas han contraído enfermedades relacionadas con ratas e insectos en un contexto marcado por la acumulación masiva de escombros y basura.

Según la organización, los roedores se han extendido sin control entre los más de 61 millones de toneladas de residuos que cubren el territorio, convirtiéndose en un riesgo constante para la población. Las mordeduras y la transmisión de enfermedades ya forman parte del día a día.

"Estamos viendo enfermedades de la piel que no habíamos visto antes. Enfermedades transmitidas por ratones", explica Rami Abu, enfermero de MSF sobre el terreno. "Imagínate a una madre que descubre por la noche que su hijo tiene picaduras de ratón. Por desgracia, esa es nuestra nueva normalidad", denuncia.

Una crisis sanitaria en expansión

Los datos reflejan la magnitud del problema. Solo en este año se han contabilizado 17.000 casos de infecciones vinculadas a roedores y parásitos. Además, más de 1.300 refugios han notificado la presencia de ratas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Las organizaciones humanitarias advierten de que la combinación de destrucción, falta de saneamiento y hacinamiento está creando un caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades, en una crisis que sigue deteriorándose sin una solución inmediata a la vista.