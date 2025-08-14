Un turista escocés de 51 años ha sido acusado de robo tras intentar sustraer fragmentos del yacimiento arqueológico de Pompeya, en el sur de Italia, donde está prohibido extraer cualquier tipo de pieza debido a su incalculable valor histórico.

El intento de robo

Durante una visita nocturna, un guía turístico observó que un miembro del grupo recogía varios trozos de piedra de una antigua calle romana para guardarlos en su mochila. Alertado por la situación, el guía comunicó sus sospechas a la dirección del parque y a las fuerzas de seguridad. Gracias a su rápida intervención, el turista fue localizado por los Carabineros fuera de las excavaciones, cerca de la estación de tren de Villa dei Misteri. En el interior de su mochila se encontraron cinco piedras y un fragmento de ladrillo, que fueron devueltos al yacimiento.

El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, agradeció la colaboración del guía, el personal de seguridad y los Carabineros, destacando la importancia de la "unión de sinergias para la protección del patrimonio".

Según los investigadores, el turista admitió que las piedras estaban destinadas a formar parte de la colección de su hijo y que desconocía que estaba prohibido recogerlas. El comandante de los Carabineros de la zona.

Pompeya

Pompeya, ubicada en el golfo de Nápoles, fue una próspera ciudad romana que quedó sepultada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. Esta tragedia natural ha permitido que Pompeya se congele en el tiempo, ofreciendo a arqueólogos y visitantes una visión inigualable de la vida en la antigua Roma. La ciudad fue redescubierta en el siglo XVIII y desde entonces se han realizado excavaciones que han revelado detalles sobre la vida cotidiana, la arquitectura y las costumbres de sus habitantes.

La conservación de Pompeya es fundamental no solo para preservar su patrimonio, sino también para entender mejor la historia y la cultura romana. Cada fragmento extraído sin autorización representa una pérdida irremediable para la ciencia y la humanidad. Por ello, es esencial que tanto locales como turistas respeten las normativas de protección y contribuyan a la conservación de este invaluable legado.