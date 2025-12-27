DESAPARECIDOS INDONESIA

Una familia española de cuatro miembros desaparecida tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

El servicio de emergencia ha explicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Europa Press

Madrid |

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, en Indonesia
Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, en Indonesia | Agencia EFE

Una familia española de cuatro miembros se encuentra desaparecida en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico, según ha informado la agencia estatal de noticias Antara.

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico Labuan Bajo.

El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo ha indicado que los desaparecidos corresponden a una pareja y sus dos hijos, en tanto que el dispositivo de emergencia ha podido salvar a siete personas, entre ellas dos turistas españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico.

Condiciones marítimas adversas

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos continúa esta jornada.

Mientras tanto, la isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

