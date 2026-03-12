Otras víctimas de la guerra de Irán: miles de mascotas abandonadas por dueños que huyen de vuelta a sus países

La guerra de Irán y su extensión a los países de Oriente Medio está empujando a miles de expatriados a abandonar sus residencias en los diferentes países. Ese precipitado traslado está dejando un reguero silencioso de víctimas: perros y gatos que son abandonados por familias que huyen y no logran organizar su traslado.

En Dubái, uno de los principales destinos de residentes occidentales en la región, las protectoras han aleretadi de un aumento drástico de abandono de animales. La RSPCA, una protectora británica ha advertido de que las mascotas de ciudadanos del Reino Unido pueden convertirse en víctimas ocultas del conflicto. Desde el 1 de marzo, unos 45.000 británicos han abandonado Oriente Medio, y la presión por salir rápidamente ha dejado a muchos animales en una situación límite.

"Es comprensible que la gente esté profundamente preocupada por su seguridad ante el aumento de las tensiones y la perspectiva de que la guerra se agrave. Pero los animales no deberían convertirse en las víctimas olvidadas cuando la gente abandona un país en crisis", dice una trabajadora de la protectora.

Las organizaciones locales confirman la situación. K9 Friends, dedicada al rescate de perros abandonados, asegura que muchas personas se están viendo forzadas a dejar Emiratos Árabes Unidos de manera súbita y que, "lamentablemente, muchas mascotas se quedan atrás". Otras entidades advierten de que están al límite de su capacidad. Se ven saturados, sin fondos y sin personal suficiente.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran perros atados a farolas o animales sin agua. Aunque en Emiratos Árabes Unidos abandonar una mascota es ilegal y puede acarrear multas elevadas, la realidad es que la emergencia está superando los mecanismos de control.

Ante el aumento de animales callejeros, el Ayuntamiento de Dubái ha puesto en marcha las "Estaciones Ehsan", doce dispositivos inteligentes con tecnología de inteligencia artificial instalados en parques y otros puntos estratégicos para alimentar a perros y gatos sin hogar. El sistema identifica a los animales y distribuye comida de forma controlada, buscando evitar la alimentación desordenada y proteger tanto el bienestar animal como el entorno urbano.

Desde la RSPCA insisten en que "las mascotas dependen totalmente de sus dueños. No pueden entender por qué su familia desaparece de repente".