Mueren 11 personas en Francia que iban a hacer paracaidismo al estrellarse la avioneta en la que viajaban

Once personas han muerto al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, tal y como han informado las autoridades. El prefecto del departamento, Yves Seguy, confirmó a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

Según el medio local L'Est Republicain, los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela confirmó que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey". El siniestro ha ocurrido sobre las 11:00 horas (09.00 GMT), cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con la zona comercial.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero