Muere a los 78 años Emma Bonino, expolítica italiana y referente en la lucha por los derechos civiles

La expolítica italiana, Emma Bonino, ha fallecido este viernes en Roma, a los 78 años. Así lo ha confirmado la formación política Più Europa, partido fundado por la propia dirigente.

"Emma nos ha dejado, pero nunca nos abandonará. Hoy no solo nos deja nuestra líder, nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", detalla el comunicado en redes.

La excomisaria europea de Sanidad y Consumo entre 1995 y 1999 había sido ingresada el pasado domingo en estado grave tras sufrir un deterioro de su función respiratoria.

Su trayectoria

Comenzó su activismo político en la década de los 70 en movimientos a favor de la legalización del aborto en Italia, punto en el que se presentó a las elecciones bajo las siglas del Partido Radical.

Así abrió una larga trayectoria política que le llevó a ser diputada durante seis legislaturas, así como comisaria de Pesca en 1995, ministra de Asuntos Europeos entre 2006 y 2008 y de Exteriores entre 2013 y 2014 en gobiernos socialdemócratas. Fue senadora hasta 2022, su último cargo electo.

Su partido ha destacado su carácter inconformista y sus luchas "contra todo lo que niega las libertades", como el "aborto clandestino, el hambre en el mundo, la partitocracia, el justicialismo, los genocidios o contra toda forma de autoritarismo", de esta forma ha señalado a Bonino como "activista, parlamentaria, ministra, comisaria europea", pero "siempre radicalmente libre".

Su larga trayectoria activista fue reconocida con varias condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, que recibió en 1998.