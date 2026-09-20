Meloni anuncia una ley para limitar un número máximo de extranjeros por aula en los colegios

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado que presentará una medida en el próximo Consejo de Ministros que limite por ley un número máximo de extranjeros por aula. La medida también incluye otras propuestas, como que los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar aprendan italiano, y prohíbe el burka y el hiyab en los centros educativos.

"Vas al colegio con la cara descubierta, y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable. No es posible, que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir", ha expresado durante la reunión de los jóvenes de su partido.

Meloni ha explicado que el objetivo de sacar adelante esta ley es que "si en una clase solo hay un niño que no entiende italiano, probablemente podrá aprender el idioma con sus compañeros e integrarse rápidamente", pero "si el número de niños que no entienden el idioma de la clase aumenta, o incluso se convierten en la mayoría, eso ya no es integración; es abandono".

Crítica hacia los aprobados generales y defensa de la financiación para las universidades

Sobre la educación, la primera ministra ha denunciado los aprobados generales porque "se pretende dar a todos una nota aprobatoria, se socava el mérito y se ocultan las carencias, perjudicando tanto a quienes necesitan motivación como a quienes necesitan apoyo".

A su juicio, "la escuela para todos debe ser capaz de reconocer, tanto los logros como las debilidades, debe ofrecer motivación a quienes van por delante y apoyo a quienes tienen dificultades". Por eso, lo primero que el colegio tiene que hacer es "enseñarle al niño que el juicio existe, que los errores son útiles para el crecimiento".

También ha anunciado que se llamarán 'institutos' los centros que ofrecen formación profesional para que "quede claro desde sus nombres que son escuelas de igual valor y que las personas que asisten a ellas tienen el mismo valor" y ha aseverado que su Gobierno, ha elevado "la financiación ordinaria para las universidades a su nivel más alto de la historia y con un fondo que asciende a 9.400 millones de euros, lo que supone un 25 % más que en 2019".