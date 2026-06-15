Marta García Aller, escéptica ante el acuerdo entre EEUU e Irán: "Esperemos que la paz no sea ilusoria"

Donald Trump está celebrando su 80 cumpleaños con un combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca y anunciando la paz en Irán. Lo primero no tiene precedentes. Esto último, sin embargo, ha sucedido incontables veces en los últimos meses. Digo lo de anunciar la paz en Irán y la reapertura de Ormuz. Claro, que si esta vez fuera la definitiva, sí que sería histórico. Y novedoso.

Ha habido en estos cuatro meses demasiados anuncios rimbombantes de Trump dando por terminada la guerra que los iraníes han tardado diez minutos en desmentir como para no tomarse con cautela este último anuncio. Anda que no ha dicho veces Trump que esta guerra contra Irán que él mismo empezó ya estaba ganada, y luego resultaba que no. De ser este alto al fuego el definitivo, pondría fin a una guerra que desde enero ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial.

"Buques del mundo, arranquen sus motores!", ha escrito Trump en su red social. "¡Que fluya el petróleo!", ha exclamado el presidente de EEUU, presumiendo de que el acuerdo con Irán ya está en marcha. El precio del petróleo se ha desplomado con el anuncio y las bolsas lo celebran. Sin embargo, hasta el viernes no está previsto que se reabra el estrecho de Ormuz. Lo cierto es que de materializarse por fin su reapertura, dejaría las cosas como estaban antes de que empezara la guerra.

La ceremonia oficial para la firma de la paz será en Suiza. Aunque, por cierto, todavía no han resuelto algunos de los temas más espinosos, como el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones a Teherán. Temas en los que ninguno de los dos países ha mostrado disposición a ceder. Además, Irán exige el fin de la invasión israelí del Líbano, algo que Israel se ha negado hasta ahora. Son preguntas sin respuesta que se han pospuesto para una nueva ronda de negociaciones. Las partes se dan 60 días para ultimar el pacto, ya veremos si definitivo.

¿Moraleja?

Las dos partes presumen de victoria

esperemos que la paz no sea ilusoria