María Corina Machado espera pronto "elecciones impecables" en España y arremete contra Zapatero: "No ha ayudado a facilitar una salida democrática en Venezuela"

María Corina Machado ha cargado contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que a su juicio “no ha ayudado ni mucho menos a acelerar y facilitar una salida democrática” en Venezuela. Ha llegado a decir que Donald Trump el único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela. La líder venezolana, María Corina Machado, ha lanzado un mensaje claro contra el gobierno de Pedro Sánchez, pidiendo esta mañana en Madrid que se celebren pronto en España “elecciones impecables”, asegurando que sus preferencias están “clarísimas”, y que su objetivo es regresar a Caracas antes de que acabe este 2026.

Arropada por el expresidente Felipe González, la Premio Nobel de la Paz ha puesto broche final a su visita a España en un desayuno informativo, en el que ha hecho balance de los últimos días. María Corina Machado ha confesado que se ha sentido realmente arropada por el pueblo español y venezolano. Y hoy además por Felipe González, que espera que pueda volver pronto a casa -con garantías de seguridad- y también los millones de exiliados por el mundo que, según el ex presidente González, que llevan demasiado tiempo sufriendo la represión del régimen de Venezuela.

Felipe González ha sido claro. Ha señalado que “la violencia solo está de una parte y lo demás es un pueblo desarmado que sufre la violencia canalla de un régimen dictatorial”. Ha añadido que desea que María Corina vuelva a Venezuela con absolutas garantías de seguridad”. El expresidente ha comparado la amnistía del procés en España con la amnistía de Delcy Rodríguez, asegurando que la malversación de una “robolución” no se puede amnistiar. Y no solo eso, sino que Felipe González ha admitido esta mañana que Edmundo González es a día de hoy el presidente electo de Venezuela.