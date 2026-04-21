Julio César Jasso, el joven de 27 años autor del tiroteo que provocó el pánico en la pirámide de Teotihuacán

Un tiroteo perpetrado por Julio César Jasso Ramírez, un joven mexicano de 27 años, sembró el terror este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

El ataque, ocurrido concretamente en la Pirámide de la Luna, causó la muerte de una turista canadiense, además de herir a otras 13 personas. Entre los heridos hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Según las autoridades, el agresor abrió fuego desde lo alto de la pirámide contra los visitantes que recorrían la explanada, provocando escenas de caos mientras decenas de personas intentaban huir o ponerse a salvo. Los testigos relataron que se escucharon múltiples disparos y que algunos heridos resultaron no solo por impactos de bala, sino también por caídas durante la estampida.

Julio César Jasso, seguidor de Hitler y de la masacre del Instituto Columbine

El atacante, identificado posteriormente como Julio César Jasso Ramírez, actuó solo y murió en el lugar, presuntamente a consecuencia de una herida autoinfligida tras el tiroteo.

Las investigaciones preliminares señalan que no existe aún un móvil claro, aunque algunas líneas apuntan a posibles influencias ideológicas extremistas y referencias a ataques violentos ocurridos en el pasado. El tiroteo coincide con el aniversario de la masacre del Instituto Columbine, cuando dos estudiantes asesinaron con rifles de asalto a varios compañeros y un profesor.

Además, según ha publicado el diario mexicano Milenio, el tirador era seguidor de Adolf Hitler y habría elegido esta fecha por el nacimiento del dictador. También se ha confirmado que llegó a publicar fotografías haciendo el saludo nazi.

Un vídeo que circula en redes sociales muestra cómo el asesino reprochaba a los turistas que "este es un lugar para hacer sacrificios, no para que se hagan la puta fotito de mierda".

Fuerte conmoción

El suceso ha generado una fuerte conmoción tanto en México como a nivel internacional, especialmente por haber ocurrido en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad y visitado por millones de turistas cada año. Tras el incidente, las autoridades ordenaron el cierre indefinido del complejo arqueológico mientras continúan las investigaciones y se refuerzan las medidas de seguridad.

Además del impacto humano, el ataque ha reavivado la preocupación sobre la seguridad en el país, particularmente a pocas semanas de albergar eventos de gran impacto como lo es el Mundial, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta y diversas autoridades expresaron sus condolencias a las víctimas y aseguraron que se esclarecerán los hechos, mientras equipos de seguridad y peritos continúan trabajando en la zona para reconstruir lo ocurrido.