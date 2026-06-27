Israel ataca el sur del Líbano un día después de la firma del acuerdo de seguridad

El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano para alcanzar una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países, según detalla el documento acordado.

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo que el objetivo era un presunto "terrorista" que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona de Nabatieh (donde Israel mantiene una ocupación militar).

El líder de Hezbolá acusa de traición al Gobierno libanés

El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha condenado sin paliativos la firma del acuerdo marco entre el Gobierno de Líbano e Israel, que ha declarado inválido a todos los efectos antes de acusar a las autoridades libaneses de haberse convertido en traidores al pueblo y prometer una vez más que el grupo jamás depondrá las armas a través de esta iniciativa.

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EEUU, habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre Beirut y Tel Aviv.

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