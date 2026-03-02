¿Irán tiene bombas nucleares? La 'excusa' de Trump para atacar Irán

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán y posteriores ofensivas se salda por el momento con más de 550 muertos, según estimaciones de la Media Luna Roja iraní. Las oleadas de bombardeos se suceden desde este fin de semana y han propiciado una fuerte sacudida en Oriente Medio.

Mientras Europa y otros actores evalúan la posición, el conflicto avanza y apunta a una escalada que se prolongará en el tiempo, como ha afirmado el propio Donald Trump. El presidente estadounidense considera que la operación militar puede durar cuatro o cinco semanas y justifica la acción del país en "aniquilar" un régimen que suponía una "amenaza" para EEUU.

¿Irán tiene bombas nucleares?

Irán forma parte del Tratado de No Profileración Nuclear (TNP) de la ONU, con el cual se comprometió a no desarrollar una bomba nuclear, aunque las sospechas sobre la construcción de la misma siempre han ido en aumento en los últimos años.

No tiene bombas nucleares conocidas, pero sus acciones en cuanto a los niveles de enriquecimiento de uranio y los distintos informes de Inteligencia, así como la labor de vigilancia del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), emiten ciertas dudas acerca de las intenciones de Irán.

La tensión aumentó en junio de 2025 cuando el OIEA declaró que Irán incumplía sus obligaciones de no proliferación por primera vez en dos décadas, pese a que el Gobierno iraní insistía en que sus actividades nucleares se limitaban a fines civiles. Aquello motivó los ataques de Israel y la llamada guerra de los 12 días.

La 'excusa' de Trump para atacar Irán

Estos argumentos, al margen de la relación de tensión entre los dos países, han sido utilizados por Donald Trump para justificar el ataque sobre Irán. "Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles", explicó Trump, que subrayó que se trata de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás por su amenaza a EEUU al "núcleo del interés de seguridad nacional".

Sobre la bomba, Trump dejó claro que la intención de EEUU pasa por asegurarse de que Irán "no obtiene un arma nuclear": "Han intentado reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando sus misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros buenos amigos y aliados de Europa, a nuestras tropas en el extranjero y muy pronto a Estados Unidos".

Por el momento, solo cinco países tienen permitida la posesión de tecnología nuclear, siendo EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China dichos países.