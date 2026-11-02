Iliana Yotova hace historia en Bulgaria: será la primera mujer elegida presidenta del país

Bulgaria está a punto de abrir un nuevo capítulo en su historia política. Iliana Yotova se convertirá en la primera mujer elegida democráticamente presidenta del país tras imponerse con claridad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, según los resultados oficiales preliminares.

Con el 92,39 % de las actas escrutadas, la candidatura de Yotova, acompañada por Kiril Valchev, ha obtenido 1.022.503 votos, equivalentes al 57,35 % de los sufragios. Su rival, el ex primer ministro interino Andrey Giurov, respaldado por las fuerzas de la oposición prooccidental y acompañado por Georgi Kandev, ha conseguido 707.310 votos, un 39,67 % del total.

Por su parte, 52.846 electores, el 2,96 %, han optado por la casilla de «no apoyo a nadie». La jornada electoral ha estado marcada, además, por una participación especialmente baja, situada en el 29,1 %.

Un triunfo con la paz como bandera

Tras conocerse las proyecciones favorables, Yotova ha proclamado su victoria y ha destacado que su campaña se ha centrado en los"ingresos, la paz y los desafíos futuros". También ha agradecido el respaldo recibido por parte de Bulgaria Progresista, la formación vinculada al actual primer ministro del país, Ruman Radev.

Giurov, por su parte, ha reconocido la derrota y ha defendido la necesidad de respetar la decisión de las urnas. "Así es como han votado los ciudadanos búlgaros", ha señalado.

La campaña ha estado condicionada por dos cuestiones centrales: la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones de seguridad en el mar Negro, donde se ha registrado un incremento de los ataques con drones contra buques comerciales.

En este contexto, Yotova se ha presentado como una "presidenta de la paz", favorable al diálogo con Moscú y próxima a las posiciones de Radev. Giurov, en cambio, ha mantenido una orientación prooccidental y un apoyo explícito a Kiev.

Una victoria histórica con poderes limitados

El resultado supone un hito para la representación política de las mujeres en Bulgaria, aunque la Presidencia del país cuenta con competencias más limitadas que las de otros sistemas europeos, como el francés.

El jefe del Estado búlgaro ejerce la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, pero no dispone de la facultad de destituir al primer ministro. Entre sus atribuciones figuran también la concesión y retirada de la nacionalidad, la designación de embajadores y representantes en delegaciones internacionales a propuesta del Gobierno, así como la posibilidad de vetar leyes y devolverlas al Parlamento para una nueva revisión.

Yotova asumió la Presidencia interina el pasado enero, después de que Radev dimitiera para concurrir a las elecciones parlamentarias. Ahora, su victoria electoral abre una nueva etapa en la jefatura del Estado búlgaro, con la paz, las relaciones con Moscú y los desafíos de seguridad regional entre los principales asuntos de su agenda.