La hija de Gisèle Pelicot ya no se habla con su madre: "No me creyó"

Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot, ha revelado en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph que ya no mantiene relación con su madre tras el mediático juicio contra Dominique Pelicot, conocido como el "Monstruo de Aviñón". Condenado en 2024 a 20 años de prisión por violar y organizar la violación de su esposa, el proceso judicial destapó una historia de abusos que también marcó de por vida a Caroline.

Durante el juicio, Darian, de 46 años y directora de comunicación en París, permaneció al lado de su madre como un apoyo constante. Sin embargo, con el paso del tiempo reconoció que también sospechaba haber sido víctima de su propio padre, algo que nunca llegó a declarar en sede judicial. Según explicó, Gisèle nunca quiso "creer del todo" sus sospechas, un hecho que terminó por fracturar de manera definitiva el vínculo entre ambas. "Mi madre me soltó la mano en aquella sala del tribunal. Me abandonó", recordó en la entrevista.

El archivo borrado

La investigación policial descubrió cerca de 20.000 archivos de abusos cometidos contra Gisèle en el ordenador de Dominique. Entre ese material apareció un archivo borrado titulado "Mi hija desnuda", con fotografías de Caroline en ropa interior. Al ver esas imágenes, la mujer explicó que quedó convencida de haber sido drogada y abusada: "La única diferencia entre Gisèle y yo es que para ella hay pruebas. Para mí, es una auténtica tragedia", declaró, en palabras recogidas también por el Daily Mail.

Caroline asegura que Gisèle la despreció públicamente cuando protestaba en el exterior del tribunal y le pidió que dejara de hacer "el ridículo". Aquel día, Darian gritó al escuchar la sentencia de Dominique: "¡Morirás sola como un perro en la cárcel!". Hoy, asegura que la herida es irreparable: "Y eso no se lo podré perdonar jamás, jamás".

Caroline también explicó que tuvo que decirle a su hijo de 11 años que no volvería a ver a su abuela: "Si me la encontrara en un supermercado, solo le diría un hola y adiós". Se siente, además, como una "víctima olvidada" frente a la notoriedad que alcanzó su madre tras convertirse en símbolo de resistencia y denuncia de los abusos. "Mi madre no es un icono, no para mí. Ella eligió a Dominique como esposo, yo no tuve elección sobre quién era mi padre", subrayó.

Dominique Pelicot, apodado el "Monstruo de Aviñón" fue declarado culpable de drogar, violar y organizar violaciones en grupo contra su esposa durante años, con la participación de decenas de hombres. Aunque nunca se probó que Gisèle conociera los posibles abusos a su hija, Caroline insiste en que la falta de apoyo de su madre la marcó para siempre: “Mi madre me abandonó en el tribunal, y eso no se lo perdonaré nunca”.