El vídeo del brutal ataque de EEUU al Estado Islámico en Nigeria: “Ataque poderoso y mortal”

Estados Unidos ha llevado a cabo una ofensiva militar contra posiciones del Estado Islámico en Nigeria. Así lo anunció este jueves el presidente Donald Trump, quien confirmó que las fuerzas armadas estadounidenses atacaron campamentos del grupo yihadista en el noroeste del país africano, una zona marcada por la violencia contra comunidades cristianas.

El anuncio lo realizó el propio Trump a través de Truth Social, donde aseguró que la operación fue ordenada directamente desde la Casa Blanca y ejecutada con "fuerza letal" contra objetivos vinculados a ISIS. El mandatario sostuvo que el ataque responde a los asesinatos perpetrados por la organización terrorista y recordó que ya había advertido de una respuesta militar si continuaban las agresiones.

Bombardeos de alta precisión

La intervención, según explicó, fue coordinada por el Departamento de Guerra e incluyó varios bombardeos de alta precisión. Desde el Pentágono se confirmó que en la operación se emplearon misiles Tomahawk lanzados desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó públicamente la acción militar y subrayó que Washington mantiene su compromiso de actuar contra el terrorismo islamista. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que el presidente fue "claro" al señalar que la violencia contra civiles cristianos debía terminar.