Francia mandará cartas sobre fertilidad a los jóvenes de 29 años: "No se trata de aumentar la presión social"

Las manecillas del reloj biológico cada vez van más rápido, y aquellos que tengan 29 años deberán darse prisa, porque la tasa de fertilidad desciende a partir de dicha edad. Este es el mensaje que ha lanzado el Gobierno francés a 'los jóvenes' que no estén pensando aún en tener descendencia. El plan nacional contra la infertilidad prometido por Macron hace dos años ya está en marcha, afectando a más de tres millones de franceses.

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, negó que la carta suponga una medida de presión, si no más bien de concienciación. "El papel de la política no es decir si hay que tener hijos ni a qué edad; lo que hay que evitar es seguir escuchando 'si lo hubiera sabido'", explicó Rist, proponiendo preservar óvulos y espermatozoides para su uso futuro.

Los datos de nacimientos hablan

La tasa de nacimientos en Francia se situó en 1,56 hijos por mujer, marcando un mínimo histórico pero aún por encima de la media española. | Getty Images

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (Insee) revelaba que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de muertes superaba al de nacimientos, con 645.000 bebés y 651.000 defunciones. Esta tendencia, que están experimentando la mayoría de países europeos, muestra cómo las mujeres francesas tienen de media 1,56 hijos.

En España el dato es aún más llamativo, pues, según el INE, la media de hijos en 2024 fue de aproximadamente 1,10 hijos por mujer. Para ponerlo en contexto, este valor está muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, situado alrededor de 2,1 hijos por mujer. De hecho, el dato más alarmante es que en 1960, los ciudadanos europeos representaban el 13,5% de la humanidad, mientras que la previsión es que en 2070 los europeos solo sean el 3,7% de la población global.

Mientras nuestro país registra uno de los niveles más bajos de fecundidad en la UE, Francia, aunque también en declive, ha mantenido tasas relativamente más altas que sus vecinos occidentales. No obstante, su ministerio de Sanidad no ha dudado en lanzar una campaña para animarles a informarse sobre la fertilidad, opciones de reproducción y oportunidades de congelación de óvulos. Entre las inéditas medidas, está la de enviar cartas por correo a todas las personas de 29 años para recordarles que sus "relojes biológicos no perdonan".

Rearme demográfico

Cuando Emmanuel Macron anunció la serie de medidas en 2024, lo hizo desde un lenguaje bélico. "Este es un gran plan de lucha contra esta lacra, para permitir este rearme demográfico", declaraba el primer ministro francés. Además, insistía en que "Francia también será más fuerte si aumenta su tasa de natalidad. Hasta hace poco, éramos un país en que esta era su fuerza cuando nos comparábamos con nuestros vecinos".

El plan, cuyo presupuesto aún no ha sido precisado, pivota sobre tres elementos: más sensibilización, mejores diagnósticos y mayor inversión en los sistemas de reproducción asistida y en los tratamientos de fertilidad. La iniciativa forma parte de un plan de 16 puntos para combatir la caída de la natalidad y la infertilidad, que afecta a aproximadamente uno de cada ocho parejas según estimaciones oficiales. Francia eligió el umbral de los 29 años porque es la edad legal a partir de la cual las mujeres pueden congelar sus óvulos sin necesidad de justificación médica, y la carta también recuerda que este proceso está cubierto por la seguridad social para ciertos rangos de edad.

Muchas personas se han mostrado a favor de la medida, aunque varios expertos argumentan que enviar recordatorios sobre la "biología" no reduce las barreras reales que enfrentan muchas personas para formar una familia, como la precariedad laboral, los altos costes de vivienda o las dificultades para conciliar trabajo y familia.