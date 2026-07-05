Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto en Venezuela y rebaja a

El ministerio de Exteriores ha actualizado el balance de los españoles afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. Ahora, la cifra se eleva a 35 los fallecidos por el doble seísmo, un muerto más que en la última estimación.

Además, tal como ha informado Exteriores, el total de desaparecidos se mantiene en 140 y todavía hay 11 españoles localizados pero que se encuentran sepultados bajo los escombros. El ministerio ha insistido en que "todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen". Por el momento, el Ministerio ha atendido más de 1050 llamadas y el Consulado más de 1600.

Último balance en Venezuela: casi 3.000 fallecidos

El último balance de los terremotos en Venezuela eleva a casi 3.000 los fallecidos y más de 16.500 los heridos; entre estas víctimas se incluye, además, más de 16.300 personas que han perdido su casa. Las autoridades han informado que han atendido a casi 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.